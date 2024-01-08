弊端在哪？汪潔民貼高端當年公告 大酸侯友宜「要多讀書」

國民黨總統候選人侯友宜向民進黨提出多項質疑，並稱只要當選，高端採購案及炒股案不但要解密，而且要成立特偵組查辦。（資料照）

2024/01/08 08:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大選進入倒數階段，藍營持續追打高端疫苗，國民黨總統候選人侯友宜向民進黨提出多項質疑，並稱只要當選，高端採購案及炒股案不但要解密，而且要成立特偵組查辦。名嘴汪潔民昨天發文，貼出高端公司2022年10月31日對外說明國内武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗採購合約價金與營收認列資料，反問「弊端在哪」？還酸侯友宜作為「新北市消失的市長」要多讀書啊！

在野黨持續炒作高端疫苗議題，聲稱疫苗合約「封存」30年不公開，對此行政院、衛福部都多次反擊這是造謠。此外，國民黨立委李德維前年指控衛福部長薛瑞元等人圖利高端，最後不起訴簽結，薛瑞元也已委託律師反控李德維涉嫌誣告。不過，連日來侯友宜在選舉造勢場合頻頻語氣模糊地重申，若當選就要重啟特偵組查高端疫苗弊案。

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汪潔民昨發文，貼出高端公司2022年10月31日說明COVID-19疫苗採購合約價金與營收認列等資料，內容為高端公布與疾管署簽約執行「COVID-19疫苗採購合約」，採購價金為40億3000萬元，履約交貨數量合計500萬劑，其中20萬劑為「疫補助計畫」承諾贈與，除疫苗成品交貨外，價金包含疫苗之檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐等，與疫苗交付至終端點之全項所有相關費用。

說明中明確指出，疫苗約定以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為881元（含稅），多採購數量為280萬劑，劑價格810元（含稅）。

財報認列部分，「銷售淨額」為40.3億元扣除「營業稅」、及「部分批次延交貨扣款」，2021年累計至2022年上半年認列之營收合計為36.2億元，預計總認列營收約為36.4億元，此實營收認列與合約履行之價金一致，並無價差或佣金等任何不法情事。

「弊端在哪？」汪潔民發文指出，高端早就發布正式公告合約價及給付條件，最後他要侯友宜作為「新北市消失的市長」，「要多讀書啊」！

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