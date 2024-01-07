賴清德贊成公布高端合約 張斯綱要吳思瑤也公開立場

國民黨副總統候選人趙少康（左）今陪同黨籍立委候選人張斯綱前往北投慈后宮參香，並進行車隊掃街。（記者陳冠甫攝）

2024/01/07 18:37

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康今陪同黨籍立委候選人張斯綱前往北投慈后宮參香，並進行車隊掃街。對於民進黨總統候選人賴清德認同應公布高端合約，張斯綱說，吳思瑤身為前衛福部長陳時中的總幹事、新潮流的長公主，應說明是否同意公開高端合約。

關於選情。張斯綱說，這邊選情當然很激烈、很緊張，不過「我們希望選票要集中」才能夠下架民進黨、才能讓新潮流下架，希望能夠政黨輪替、藍軍國會過半，唯一之途就是在三腳督的地方集中選票。

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民進黨立委候選人吳思瑤批評張斯綱政見發表會如同政論節目少康戰情室。張斯綱說，如果大家覺得他的表現跟趙少康一樣好，他很高興，而且是他的榮耀，謝謝吳思瑤的稱讚。

對於國民黨遭批評把疫情當作政治操作工具。張斯綱強調，把疫情當作政治操作的就是民進黨，從疫情之初就是很多的訊息不清楚，還有疫苗的黑箱作業，相關的這些流程、人體試驗通通不說。

至於後來要保存、密封、保密也好，三十年。張斯綱質疑，民進黨總統候選人賴清德認同要公布高端的合約；而吳思瑤作為前衛福部長陳時中的總幹事、新潮流的長公主，是否也同意公開。張斯綱認為，吳思瑤應該跟大眾說明對高端疫苗繼續保密、保存、封存三十年的看法。

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