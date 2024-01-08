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柯文哲錄影推薦國民黨羅廷瑋 江肇國：對自己的總統候選人沒信心嗎？

柯文哲錄影片推薦藍營立委選將羅廷瑋。（江和樹提供）

柯文哲錄影片推薦藍營立委選將羅廷瑋。（江和樹提供）

2024/01/08 15:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨台中市黨部今再釋出黨總統候選人柯文哲錄影推薦國民黨立委候選人影片，推薦國民黨台中市第6選區候選人羅廷瑋，羅廷瑋表示，感謝民眾黨支持，也感謝台中市長盧秀燕促成國會藍白合的效益；同選區民進黨立委候選人江肇國就質疑，是對自己的總統候選人沒信心嗎？

柯文哲連續兩天透過影片推薦藍營小雞，今天又以影片肯定羅廷瑋有經驗、有衝勁，適合進軍立法院，一起翻轉台灣，把國家贏回來、把權力還給人民。

民眾黨台中市黨部主委江和樹指出，民眾黨與國民黨在地方藍白合一直均存在，國民黨支持黨在台中市的立委選將蔡壁如，柯文哲也錄影片推薦藍小雞，一起進國會捍衛台中市的未來。

羅廷瑋對此表示，感謝民眾黨及江和樹的鼓勵與支持，他懷抱感恩心情，他也提及感謝盧秀燕，因她在台中極力促成國會藍白合，他與同黨候選人黃健豪、廖偉翔、林家興均與民眾黨台中立委候選人蔡壁如有合作包括聯合政見、募款餐會等。

江肇國對此指出，柯文哲錄影號稱推薦羅廷瑋的影片只有三言兩語，顯示對羅其實一點也不了解，合理推測應是有人去拜託他錄影推薦，「對自己的總統候選人沒信心」，游走不同政黨間的作法只是騙選票，他對選民有信心，相信選民會做正確判斷。

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