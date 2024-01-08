鄭正鈐揭高端董事會第4段錄音檔 籲檢調深入調查

立委鄭正鈐召開「揭穿騙局、謊言，高端第4段錄音檔」記者會。（記者方賓照攝）

2024/01/08 14:40

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委鄭正鈐今日在立法院召開記者會，揭露高端董事會第四段錄音檔，內容提到高端疫苗寫好一篇疫苗成效的學術論文，希望美國國家衛生院（NIH）掛名發表出去，但美國國衛院覺得他們的貢獻度不夠，不願意掛名背書，高端竟稱「掛名就是最大的貢獻」。鄭正鈐質疑高端利用美國國衛院的名聲，牟取政府補助、炒高股價，誤導投資大眾，呼籲檢調深入調查。

鄭正鈐指出，高端疫苗副董事長陳燦堅在2020年4月27日，曾公開表示高端疫苗上市有望與NIH同步，這個消息讓高端的股價從4月27日的54.5元漲到7月15日的134.5元，這一波的漲勢高達246%。

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鄭正鈐表示，高端2020年4月份對外說疫苗上市跟美國國衛院同步，結果到了8月7日董事會的錄音檔竟然顯示，高端疫苗寫好一篇疫苗成效的學術論文，希望美國國衛院掛名發表出去，但美國國衛院覺得他們的貢獻度不夠，不願意掛名背書，高端竟稱「掛名就是最大的貢獻」。

鄭正鈐說，高端不斷對外宣稱與美國國衛院合作無間，但美國國衛院根本不願意在高端的論文上掛名，高端難道不是利用美國國衛院的名聲，欺騙國人、騙衛福部的補助？

鄭正鈐表示，高端股價從2020年4月27日的54.5元一路攀升至2021年5月17日的417元，漲勢高達765％。高端內線炒股傳聞不斷，金管會更移送9次異常交易分析報告。高端股價漲跌異常，而且被爆出股東名冊內有多位民進黨重要人士，高端與民進黨政府之間，是否涉入內線交易與官商勾結，留下太多可議之處，呼籲檢調應深入調查。

鄭正鈐指出，高端連二期的人體試驗都還沒完成，民進黨政府就急著讓高端通過緊急使用授權（EUA），而且還為高端打造獨步全球的「免疫橋接」，替代「三期臨床試驗」。他並強調，食藥署通過高端疫苗EUA，但審查過程卻不公開透明，甚至事前還刻意更換反對免疫橋接的審查委員。「這不是一路開綠燈，甚麼才是一路開綠燈？」

鄭正鈐更批，民進黨總統候選人賴清德贊成公開高端疫苗採購合約的說法，根本就是在騙選票。他指出，民進黨是執政黨，而且國會過半數，如果真有心要公開合約，馬上就可以公開，賴清德喊公開喊了10天了，到現在都沒公開，這就是典型的隨便講講、騙選票。

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