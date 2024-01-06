侯友宜當選立刻公開高端合約 趙少康：該抓的一個都不放過

國民黨副總統候選人趙少康陪台北市第二選區（士林、大同）立委候選人游淑慧車隊掃街。（記者楊心慧攝）

2024/01/06 16:31

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德去年12月30日在辯論會上說，贊成公開高端疫苗採購合約，國民黨、民眾黨一路追打至今仍未公開。國民黨副總統候選人趙少康今天（6日）批評，國民黨總統候選人侯友宜當選就會立刻公開，該抓的、該關的、該追究的一個都不放過。

趙少康今天陪台北市第二選區（士林、大同）國民黨立委候選人游淑慧車隊掃街，他受訪時說，高端到底有什麼不可告人的祕密？越搞大家越覺得很奇怪，本來是簡單的一件事，卻被民進黨這些大官搞得很複雜，明明沒有那麼複雜，比如說賴清德的「賴皮寮」，拆掉就好，結果搞到信託，還派20幾個維安看守等，如今又有各種不同的傳言，越搞越複雜。

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趙少康說，賴清德稱「賴皮寮」已交給律師處理，但何時有信託？選舉快結束了，賴清徳也不講，高端也是如此，他也不解為何民進黨整黨維護高端，連總統蔡英文、賴清德袖子捲起來首次疫苗施打獻給高端，但高端的股價市值漲得很可觀，從20幾元漲到400多元，市值從30幾次漲到800多億，還傳出有1千多個民進黨黨員是股東，聽起來像是民進黨的黨營事業，整個聽起來很奇怪。

趙少康認為，賴清德被逼急，說可以公開合約，但要怎麼公開？前衛福部長陳時中又堅持不能公開，為何要搞得這麼複雜？不公開也沒關係，待侯友宜當選就會立刻公開，該抓的、該關的、該追究的一個都不放過，國家花了40億買500萬劑疫苗，到底打了幾人、有沒有效、多少銷毀，這些現在都是祕密。

趙少康批評，民進黨很奇怪，什麼都是祕密，總統蔡英文的論文也是祕密、政大升等也是祕密、高端又是祕密、跟國外的疫苗合約也是祕密，買雞蛋也是祕密，且一密就是30年，又不是威士忌越陳越香？為何要保持30年？告訴各位，侯友宜當選就會通通解密，讓大家看得清楚、明白，該負責的就要負責。

國民黨立委李德維前年指控衛福部長薛瑞元等人圖利高端，最後獲不起訴簽結，衛福部長薛瑞元本月4日委託律師對李德維提出誣告。對此，趙少康指出，拿公帑告不對，自己的官司自己打，且有什麼好告？薛瑞元是衛福部官員，只要講任何事，大家都會報導，不循正道把該有的事情攤在桌面上，以為用告的就能解決問題，這也是另一種緩兵之計。

被問到國民黨立委王鴻薇昨天（5日）爆料，薛瑞元3日下午與賴清德競選總部總幹事潘孟安、民進黨祕書長許立明碰面。趙少康說，不管是不是商討臨時會，就是很怪，且臨時會跟潘孟安有什麼關係？衛福部長跟賴辦的總幹事密會很奇怪，是不是怕被立委問出來？要擋什麼、隱藏什麼？大家真的是越來越好奇及懷疑。

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