在野黨狂炒高端「經典謠言」 王必勝斥：傷害台灣生醫產業

在野黨狂炒高端疫苗「經典謠言」，衛福部次長王必勝斥有心人士為了獲取政治利益，不斷散播假訊息，傷害台灣生醫產業。（資料照，記者邱芷柔攝）

2024/01/05 17:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕2024總統大選白熱化，在野黨持續炒作高端疫苗議題，對此衛福部次長王必勝說，「採購合約封存30年？疫苗採購涉弊？國產疫苗沒有保護力？」都是有心人士為了獲取政治利益，不斷散播的假訊息，傷害本土生醫產業發展及全民防疫的寶貴成果，希望停止造謠！

王必勝說，「COVID-19疫苗採購合約封存30年不公開」是相當經典的謠言，這完全不是事實，政府無法「立即」公開疫苗採購合約，是因為每款COVID-19疫苗採購合約中，都有附帶保密條款，而高端保密期限是5年，目前政府也在努力協調，希望能提前公開。

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他強調，BNT、莫德納、AZ、Novavax等外國疫苗採購合約，也都附帶保密條款，保密期普遍更長，但同樣沒有所謂「封存」30年的問題。而這樣的合約不是只針對台灣，而是全球各國皆然，若我方片面違約、公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，更損害台灣政府誠信，恐影響未來疫苗、藥品相關的採購工作。

至於「 COVID-19疫苗採購存在弊案？」王必勝也說，疫苗採購合約雖有保密條款，但司法機關不在保密限制內，這兩年來有關高端疫苗一共63件告發案，經檢察官調查，均查無不法犯罪情事，全數簽結，近日更「再次」提交合約到地檢署作為證物，證明衛福部同仁與防疫夥伴的清譽。

王必勝重申，高端疫苗在台灣做的真實世界資料分析顯示，預防重症和預防死亡的效益與BNT疫苗跟莫德納疫苗相當，較AZ疫苗更佳，該保護效益資料，也在2023年12月28日被國際期刊（Emerging Infectious Diseases）接受，可佐證高端疫苗具有保護效益，高端疫苗的成功例子也吸引世衛組織看好台灣成功研發本土疫苗，將高端疫苗列入團結試驗，且選為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫的疫苗製造商，把台灣成功的經驗與世界分享。

王必勝說，散播假訊息，等同傷害本土生醫產業發展及全民防疫的寶貴成果，希望停止造謠。

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