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凌濤再攻賴清德台南住宅 民進黨駁抹黑：先檢討侯友宜買新莊精華地

民進黨發言人張志豪。（記者塗建榮攝）

民進黨發言人張志豪。（記者塗建榮攝）

2024/01/08 11:35

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨2024競選發言人凌濤連3天開記者會，質疑民進黨總統候選人賴清德台南住宅鄰近安億轉運站、安平遊艇碼頭開發案、面對6000坪大公園等，是入場卡位時機精準的台南「新地王」；民進黨發言人張志豪反轟，自用住宅哪來的圖利問題？國民黨先問自己的總統候選人侯友宜，為什麼違反利益迴避，在新北市長任內一邊通過都市計畫、一邊透過家族大買新莊精華地，不要無的指控別人來轉移焦點、逃避問題。

張志豪上午在「證據說話，柯文哲圖利財團120億！」記者會後受訪，被媒體問到凌濤持續召開記者會時回應，賴清德競選總部昨天、前天都已對此回應，這是自用住宅，其實一句話就講完了，自用住宅哪來的圖利問題？有問題的是民眾黨柯文哲炒新竹農地、國民黨侯友宜新莊買地，都違反利益迴避原則。

張志豪痛斥，國民黨要不要先檢討自己，先問侯友宜為什麼敢隻手遮天，市長任內一邊通過都是計畫、一邊透過家族大買新莊精華地，還用又昱公司圖利自己，柯、侯二人市長任內都違反利益迴避原則，卻毫無舉證地指控、抹黑他人，企圖轉移焦點，請不要再逃避問題。

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