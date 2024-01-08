鐵票出走？台大醫曝「數個醫師LINE群要投國民黨」 疾呼綠營正視

台大婦產科名醫施景中7日曝綠營在醫界的票源出現警訊。（資料照）

2024/01/08 00:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六（13日）就是2024總統暨立委大選投票日，台大婦產科名醫施景中週日（7日）突然發文曝警訊，指有好幾個醫師LINE群組都在說要投國民黨，民進黨選情不容樂觀，呼籲綠營站穩陣腳，引發熱議。

施景中7日晚間在臉書發文透露，一位長期關注民主發展的醫界學長，近日憂心忡忡地聯絡他，表示國民黨副總統候選人趙少康5日開出「健保給付1點1元」的支票，對民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴殺傷力很大，「有好幾個醫師LINE群組一面倒說『今生第一次要投國民黨』，他擔心，本來賴蕭領先不多的局勢會因此打破，而讓我們含恨亡台了！」

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針對趙少康上週五提出的政見，稱醫院中「急性病床」和「特殊病床」的護理師，每月增加津貼1萬元；重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以1點1元為目標，並且研議三班護病比入法，施景中表示，「其實前年健保署有答應醫界的訴求，去年醫院已經編列40億元，診所編列的6.593億元，要幫護理人員改善待遇。而點值的問題沒辦法解決，主要是總額制度和年成長率的問題，其中一部份的原因還是因為健保會非醫界人士的阻撓。健保會中，醫界人士只有佔少數。」

施景中接著說：「趙少康聲稱當選後，3個月內要解決點值和護理人員待遇問題，我不知道他要如何擺平健保會那些非醫界人士？ 開選舉支票大家都會開，選票先到手再說。當年馬英九前總統的633政策（平均每年經濟成長率6%、失業率降至3%以下、2016年平均國民所得達3萬美元）全部跳票，他也沒有捐出承諾的一半薪水。」

貼文最後施景中表示，「看過不分區立委候選人沈伯洋短訪，他提到不可能存在與自己百分之百契合的候選人，民主選舉必然是某種含淚投票，你必須出門去投票，去支持理念和你85%相近的、和你70%相近的、55%相近的人，才能防止那些理念與你背道而馳、能力讓你不敢恭維的人取得權力。請醫界人士三思，不要為了教訓賴清德，最後教訓到了自己，新竹就是個不遠的例子。」

隨後施景中再發文透露，另一名醫師看到他上一篇貼文後告訴他，「綠軍醫護票將大崩盤，一個月之前，我就預料這個悲觀了。醫界、護理界的鐵票，從不分區名單公布後，出現走山。無奈，全國競選總幹事潘孟安、賴清德 、衛福部長薛瑞元都沒有警覺，前綠營立委、前醫師全聯會理事長邱泰源的影響力也看不出來。綠營高層，都無法敏銳回應醫界、護理界不分區名單，真的太令醫界、護理界失望。剩下5天，賴副總統如果還沒有警覺這個危機，趕快危機處理，提出選後力挺醫護的亮眼政見，醫護票勢必大敗。」

施景中的醫師朋友接著說：「各地醫界公會頭人，應該都早已經跟國民黨的立委接觸了。前藍營立委、前醫師全聯會理事長蘇清泉等人應該早就跟各醫師公會偏藍派系醫師集結了。台灣派醫師公會高層、賴清德幕僚，似乎都沒有敏銳警覺，醫師同溫層，應該也沒有警覺。前衛福部長陳時中上次台北市長敗，台中市立委、醫師林靜儀這次也危險......。執政黨都沒提出具體醫療健保改革亮點，卻被趙少康一次提出，當然可想而見，綠營支持者繼續崩盤。」施景中也疾呼：「醫界不會永遠都是任勞任怨、無限做功德的人士，綠營必須要正視這件事情。」

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