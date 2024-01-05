推動改善醫療環境 趙少康：特殊病床護理加薪、補足健保點值

國民黨副總統候選人趙少康，出席「護理加薪、侯康實現」記者會。（記者田裕華攝）

2024/01/05 12:22

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康，今日上午在立法院和護理師公會全聯會理事長紀淑靜、醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠、國民黨團總召曾銘宗、藍委費鴻泰、賴士葆等人召開「護理加薪、侯康實現」記者會，趙少康提出4點承諾，包括急性及特殊病床護理師每月直接補助1萬元薪資、三班護病比入法、加強住院整合照顧計畫及擴大智慧護理、重新檢討整體健保支付制度，健保浮動點值以1點1元為目標。

趙少康指出，國內護理人員低薪、血汗問題長期無法改善，不只對護理人員不公平，更嚴重影響一般人的就醫權益。經過與紀淑靜等護理夥伴開會，並與國民黨總統候選人侯友宜討論後，今天具體承諾，就職後3個月內，將為急性及特殊病床護理師每月加薪1萬元，並逐步補足健保點值為1元，落實醫療平權。

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紀淑靜表示，在新冠疫情之後，護理人力不足的問題更嚴重了，因為護理師人數不夠，這半年來，需要住院的人，在醫院等床以及門診、急診就醫的時間都要等很久，受到最大影響的是民眾的就醫權益。

趙少康說，很多人覺得病床難等，但是去年第三季的佔床率，醫學中心71%、區域醫院57%、地區醫院52%，平均佔床率59%，也就是說，有大約41%的病床是空的，那為什麼等不到病床，原因就出在沒有護理人員，讓病患無法入住。因為無法住院，許多人只好塞在急診等病床，成為醫療環境惡化的惡性循環。

趙少康指出，護理人員薪資水平過低、工作量大，加上這幾年物價通膨不斷上漲，健保給付點值過低，造成血汗醫護，醫事人員每天做功德，但政府卻無法保障醫護人員最基本的經濟安全，醫療體系崩壞、人力嚴重不足，已是國安議題，必須立刻解決。

趙少康表示，侯友宜已經提出當選後，要將醫療費用支出提升到佔GDP的8%，他今日進一步提出4點承諾，包括急性及特殊病床護理師每月直接補助1萬元薪資、三班護病比入法、加強住院整合照顧計畫及擴大智慧護理、重新檢討整體健保支付制度，健保浮動點值以1點1元為目標。

趙少康強調，醫療服務具高度專業性，政府在要求醫療品質的同時，也要保障其經濟安全，應透過制度性的改革、穩定的經費預算來穩定人力，最終是重新找回護理人員的尊嚴，讓護理人員更願意重新回到救人服務的崗位。

曾銘宗表示，他代表黨團承諾，將全力支持修法，國民黨將全力推動改善醫療環境，讓醫護人員不用再做功德。

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