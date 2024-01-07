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賴清德以用人唯才抗聯合內閣 侯友宜酸「連用人唯才都要抄」

民進黨總統候選人賴清德提用人唯才、不分黨派，力抗藍營提出的聯合內閣，國民黨總統候選人侯友宜受訪時細數賴清德抄了他多項政見，並酸「連用人唯才都要抄我的」。（記者鄭淑婷攝）

民進黨總統候選人賴清德提用人唯才、不分黨派，力抗藍營提出的聯合內閣，國民黨總統候選人侯友宜受訪時細數賴清德抄了他多項政見，並酸「連用人唯才都要抄我的」。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/07 15:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨總統候選人賴清德表示，當選後會不分黨派、用人唯才，國民黨總統候選人侯友宜今受訪時酸，賴清德連用人唯才都要抄他的。

侯友宜批，從他開始參選後，賴清德常抄襲他的政見，包括廢除80歲以上巴氏量表、老人健保排富免費、醫護人員加薪，連陸客開放都跟著他走，如果民進黨過去8年都不做，就換他來做。

他強調，將會完成政黨輪替並組成聯合內閣，有權、有責，換一個公平正義、和平尊嚴、清廉勤政的國民黨，跟所有有志之士一起來改變台灣。

而藍綠白今都在高雄拚場，怎麼看中、南部選情，侯友宜表示，最近全省不管是全省車隊掃街拜票或是造勢場合，都看到民眾熱情的支持，曾有好幾個大姊洗頭洗到一半衝出來，也曾看過同1棟大樓10幾間住戶探頭對他比出「OK」手勢，6日桃園造勢場合更是爆滿，他認為約有6到10萬人，這就代表人民的熱情，希望政黨輪替。

他表示，今天也會到高雄造勢，將有位神秘嘉賓現身說法，親身告訴大家被民進黨糟蹋的痛，讓南部鄉親知道民進黨這幾年的惡行惡狀，希望南部鄉親公平正義、理性看待這次選舉。

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