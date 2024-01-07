侯友宜車掃南、北桃園 再打戰爭和平牌籲「別等票投出來才後悔」
2024/01/07 15:49
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨積極搶攻桃園，繼6日晚間「團結勝利大會」造勢晚會，總統候選人侯友宜今再度到桃園，與桃園市長張善政陪同爭取連任的中壢區立委候選人魯明哲、桃園區立委候選人萬美玲車隊掃街，侯友宜再打「戰爭與和平」牌，並引用蔣經國的話「今天不做、明天會後悔」，呼籲支持者在選前最後一週拚命向孩子、年輕人拉票，不要等票投出來才後悔。
侯友宜車隊掃街南、北桃園前，先到中壢區興元宮參香，許多支持者等在廟口，熱情高喊「加油」、「凍蒜」，侯友宜表示，選舉不到一週了，這一週將決定台灣的未來，若讓民進黨繼續執政、讓台獨主張的賴清德當選，台灣將一去不回頭，一定會引來戰爭，因為賴清德沒有放棄台獨主張，我們的孩子將準備上戰場，2024年這一役，台海安定須靠大家用選票來穩定。
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侯友宜再批民進黨貪污腐敗、桃花朵朵開，選前掌握黨、政資源，甚至利用網路鋪天蓋地抹黑、抹紅，用國家機器、騙選票方式向選民掠奪政權，若贏得政權的話，台灣人民未來的日子將更痛苦，請支持者在最後這一週，盡全力影響自己的孩子、所有的親友，尤其是年輕人，讓他們知道這關鍵一役的影響性。
侯友宜表示，「我是語重心長地喊話」，6日造勢晚會有很多的桃園市民站出來，這樣的氣勢要繼續延續，不要讓經國先生的話「今天不做，明天會後悔」成為遺憾，今天不守護中華民國、守候台灣這塊土地的未來，明天等票投出來就會後悔。