侯友宜車掃南、北桃園 再打戰爭和平牌籲「別等票投出來才後悔」

國民黨總統候選人侯友宜7日與桃園市長張善政車隊掃街。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/07 15:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨積極搶攻桃園，繼6日晚間「團結勝利大會」造勢晚會，總統候選人侯友宜今再度到桃園，與桃園市長張善政陪同爭取連任的中壢區立委候選人魯明哲、桃園區立委候選人萬美玲車隊掃街，侯友宜再打「戰爭與和平」牌，並引用蔣經國的話「今天不做、明天會後悔」，呼籲支持者在選前最後一週拚命向孩子、年輕人拉票，不要等票投出來才後悔。

侯友宜車隊掃街南、北桃園前，先到中壢區興元宮參香，許多支持者等在廟口，熱情高喊「加油」、「凍蒜」，侯友宜表示，選舉不到一週了，這一週將決定台灣的未來，若讓民進黨繼續執政、讓台獨主張的賴清德當選，台灣將一去不回頭，一定會引來戰爭，因為賴清德沒有放棄台獨主張，我們的孩子將準備上戰場，2024年這一役，台海安定須靠大家用選票來穩定。

請繼續往下閱讀...

侯友宜再批民進黨貪污腐敗、桃花朵朵開，選前掌握黨、政資源，甚至利用網路鋪天蓋地抹黑、抹紅，用國家機器、騙選票方式向選民掠奪政權，若贏得政權的話，台灣人民未來的日子將更痛苦，請支持者在最後這一週，盡全力影響自己的孩子、所有的親友，尤其是年輕人，讓他們知道這關鍵一役的影響性。

侯友宜表示，「我是語重心長地喊話」，6日造勢晚會有很多的桃園市民站出來，這樣的氣勢要繼續延續，不要讓經國先生的話「今天不做，明天會後悔」成為遺憾，今天不守護中華民國、守候台灣這塊土地的未來，明天等票投出來就會後悔。

國民黨總統候選人侯友宜7日與第3選區立委候選人魯明哲、第5選區立委候選人呂玉玲等人到中壢興元宮參香。（記者鄭淑婷攝）

國民黨總統候選人侯友宜7日陪同第4選區立委候選人萬美玲車隊掃街。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法