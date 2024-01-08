憶親姐遭39刀殺害 王欣儀慟：100條命都換不回來！

台北市議員王欣儀（右）今接受媒體人王淺秋節目專訪。（圖擷自中廣千秋萬事直播畫面）

2024/01/08 11:18

〔記者蔡思培／台北報導〕廢除死刑議題引關注，國民黨台北市議員王欣儀近來以受害者家屬身分發表公開信表示，胞姐在19歲荳蔻年華遭到追求不成的男同學殺害39刀棄屍，強調堅決反對廢除死刑。她今上廣播節目受訪重提往事，激動表示，凶手的性命怎麼可能與姐姐「一命換一命」，「100條命都換不回來」！王欣儀也預告將籌組「反廢死聯盟」，希望所有總統、立委候選人簽署反廢死公約表明立場。

王欣儀今接受媒體人王淺秋節目專訪，談起姐姐受害往事。王欣儀表示，身為受害者，再過多少年談起都會激動，這次看到國中生割頸案，發現校園安全、制度等問題。

請繼續往下閱讀...

「姐姐既然走了，就要讓她走得有價值。」王欣儀說，她身為民意代表應該與受害者家屬站在一起，而非只有廢死聯盟的聲音，她點名台北市大安區社民黨立委候選人苗博雅就是廢死代言人，以前一有事情就出來發聲，現在苗博雅要選舉就龜縮，連政見、經歷都不敢放上，她認為自己有義務讓選民知道要選的是怎樣的人，才在身體累的情況下寫出公開信。

王欣儀表示，姐姐受害時她就讀高二，當時在參加雄中雄女大露營時接到家中電話說姐姐失蹤，返家仍未找到人，後來警方在台南找到人，凶手還將姐姐棄屍到台南。

未曾遇過長輩離世的王欣儀到殯儀館開冰櫃驗屍，看到花樣年華有才華的姐姐變成冰冷屍體，當時有白髮人不送黑髮人習俗，靈車上只有17歲的她伴隨姐姐的遺體，後續每天都到殯儀館上香再上學，很長一段時間身上都是紙錢味。

王欣儀也說，以前「一夜白頭」都是書中看到，但姐姐受害後，她親眼目睹媽媽一夜白頭，父母都有喪女之痛，身為家中唯一的女兒，全家壓力都在她身上。王憶起某次她打扮後出門，父親竟說「恨不得在你臉上劃一刀」，因為父母都很怕她也遭逢不測，「即便女兒醜一點、破相，只要能安全就好了」，父母卑微的心情也讓她很震撼。

王欣儀表示，姐姐受害後家屬都希望凶手接受法律制裁，但兇手犯案後隔天仍正常上學、遭逮後還翻供想脫罪，「死人沒辦法講話，事件都由兇手自說自話，一切都為了拖延脫罪」，在凶手伏法後家屬終於認為對於姐姐有交代。

她激動表示，「有人說一命換一命，他這樣的命、這樣兇殘，怎麼可能換得了我姐姐的命，100條命都換不回來」，但至少要殺人償命，把人殺了自己怎能苟活。

王欣儀表示，發出公開信收到很多受害者家屬來信哭喊為何只有廢死聯盟、受害者人權誰來保障，她今天會在國民黨中央黨部籌組反廢死聯盟，希望所有候選人簽署反廢死公約表態死刑立場，在選前12日公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法