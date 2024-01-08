罹癌術後談病情 王欣儀：癌症二期已轉移

國民黨台北市議員王欣儀去年底宣布自己罹癌。（翻攝王欣儀臉書）

2024/01/08 10:39

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市議員王欣儀去年底宣布自己罹癌，所幸動刀順利傷口癒合良好。王今天首度上廣播節目談起病情，透露是健康檢查發腫瘤有癌化風險因此進一步檢驗，切片發現是癌症，化驗發現轉移到淋巴變成二期，後續還要治療。王也提醒民眾多利用政府提供的癌症篩檢機會，早期發現早期治療。

王欣儀今在媒體人王淺秋節目上談起罹癌狀況，她是健檢發腫瘤有癌化風險，因此轉到專科進一步檢驗，切片發現確實是癌症。由於她也是台北市大安區立委候選人羅智強競選總幹事，在不影響羅輔選下安排在去年12月29日手術，目前傷口癒合良好，但組織長好需要4到6週。王透露，原本醫生認為是一期癌症，但化驗發現轉移到淋巴變成二期，後續還要再治療。

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王欣儀表示，台灣罹癌朋友多，希望藉自身經驗讓癌友們更注意，她是健康檢查發現，政府有提供很多免費健檢機會，民眾可以多利用，不要輕忽，早期發現早期治療。

王也透露，檢查時醫師詢問有沒有人陪她就醫，她才發現大家都有人陪伴，長期都是單身，突然感到有些孤單，但後來有很多朋友、民眾都給他很多關心，也告訴她大家都在她身邊。

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