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羅智強幕僚疑「假扮路人」踢館 反遭苗博雅電爆

苗博雅（右）昨晚掃街時，突遇羅智強工讀生（左）踢館死刑議題。（苗博雅辦公室提供）

苗博雅（右）昨晚掃街時，突遇羅智強工讀生（左）踢館死刑議題。（苗博雅辦公室提供）

2024/01/06 16:44

羅智強：苗博雅只能自嗨修理大一學生

〔記者甘孟霖／台北報導〕死刑存廢議題持續成為台北市第六選區立委選戰焦點，獲民進黨禮遇的社民黨候選人苗博雅，昨（5日）晚間掃街拜票期間，竟遇上一名男子上前挑戰她對於廢死議題的看法，苗博雅指出該男是國民黨候選人羅智強的工讀生，質疑是羅要幕僚「假扮路人」踢館。對此，羅智強回應，該工讀生恰好住在大安區，苗博雅只能自嗨修理大一學生，和她辯論沒有意義。

苗博雅1月4日啟動「不斷電直播馬拉松」計劃，將每天連續24小時直播至1月12日，而且時間、地點完全公開。昨晚直播拜票到一半，突遇一名男子上前詢問她對死刑的看法，而她一眼就認出男子是羅智強的幕僚，兩人針對死刑議題交鋒，言詞來回幾回合後，男子明顯落於下風、一度語塞。

苗博雅說，尊重台灣有許多不同的多元意見，也批評男子假裝成路人要來踢館不夠光明磊落，男子則強調自己是剛好路過，想要當面與苗博雅討論死刑議題，最終一旁的路人也頻為苗博雅讚聲，男子則悻悻然走到一旁。

對此，羅智強回應，苗博雅與這位大一學生的辯論，誰表現好大家各自評論，但否認有指派工讀生去堵苗，「拜託，大安區都是你家的喔」？他也批評，苗博雅在政見會都不敢講廢死，只能自嗨修理大一學生，他和苗辯論，有什麼意義？

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