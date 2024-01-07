高雄大造勢 柯文哲：要換下民進黨，但不能讓國民黨上去

柯文哲約於8時18分開始大進場，走了13分鐘，8時31分才走上舞台。柯文哲致詞時喊話，「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，因此這場選舉要換下民進黨，但不能讓國民黨上去。（記者黃靖媗攝）

2024/01/07 21:42

〔記者黃靖媗／高雄報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今（7日）晚於高雄鼓山舉辦大型造勢，現場人數超過8萬人，線上直播最多11萬人同時觀看。柯文哲約於8時18分開始大進場，走了13分鐘，8時31分才走上舞台。柯文哲致詞時喊話，「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，因此這場選舉要換下民進黨，但不能讓國民黨上去。

柯文哲致詞時表示，2024總統大選是新政治與舊勢力的對決、理性務實科學與意識形態的對決、公民運動與傳統樁腳政治的對決，台下的民眾不是用遊覽車載來的，他們也沒有發便當，大家是因為有共同理念，認為台灣不應陷在藍綠惡鬥的泥淖，應該勇敢走向新政治、新文化，他知道，在高雄市民心裡，還是渴望改變，且渴望新政治與新文化。

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柯文哲指出，過去常說國民黨是黨國政治，但在高雄有另一種黨國出現，就是「新黨國、新權貴、新潮流」，他認為，應該改正過去中央政府重北輕南的政治文化，高雄不應被當作台北以外的第二考量。

柯文哲認為，台灣政治應該建立制度，相信制度而不是相信個人，希望台灣能從此變成一個依照法律運作的正常國家，而不是都由人在控制，這是這場選舉最大的意義，到底台灣應當怎麼邁向未來。

柯文哲也提到，他最近與邰智源錄影片時，邰智源問他「你每天開會，都把會議記錄上網公開，這樣就沒辦法混水摸魚」，他說，他本來就沒打算讓人混水摸魚。

柯接著指出，民進黨總統候選人賴清德擔任行政院長時，當時工商業就說台灣會有「五缺」問題，去年台灣票選年度代表字更是「缺」，柯痛批，更重要的是，「民進黨政府缺德」。

民眾黨總統候選人柯文哲今（7日）晚於高雄鼓山舉辦大型造勢，現場人數超過6萬人，線上直播最多11萬人同時觀看。（記者黃靖媗攝）

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