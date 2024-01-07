柯稱韓國瑜私下「講的不一樣」 趙少康：公開場合講的比較重要

國民黨副總統候選人趙少康回應，也許韓國瑜騙他（柯文哲）、安慰他、鼓勵他「我們通通不知道」，公開場合講的才比較重要。（記者陳冠甫攝）

2024/01/07 16:57

〔記者陳冠甫／台北報導〕國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨（6）日在桃園造勢場合助講時，比喻民眾黨總統候選人柯文哲像空氣槍，非常熱鬧，但絕對不會贏，柯文哲今（7）日表示，他可以了解韓國瑜受到很大壓力，一定要配合操作棄保，「這跟他（韓國瑜）私下跟我講的都不一樣」。國民黨副總統候選人趙少康則表示，也許韓國瑜騙他（柯文哲）、安慰他、鼓勵他「我們通通不知道」，公開場合講的比較重要。

趙少康今陪同黨籍立委候選人張斯綱車隊掃街前受訪表示，私底下講什麼真的不重要，他認為，公開講才比較重要。而且韓國瑜私底下跟柯講什麼，「我們真的不知道」，也許騙他、也許安慰他、也許是鼓勵他。但在幾萬人的場上公開，並且經過媒體傳播，幾百萬人看到，那才真的有意義。

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趙少康說，所以韓國瑜之前講得很好，有殺傷力的槍跟沒有殺傷力的空氣槍差很遠；基本上最後一週，真的是「選票要集中」，選票不集中就是浪費。若投了半天，他不會當選，不是白浪費選票？結果反而讓民進黨繼續做。

趙少康強調，「民進黨如果過去八年真的做好，你問我，我也覺得讓他繼續做」問題是八年做的好嗎？大家可以回想一下，這八年有什麼改善？「你認為未來你的生活會更好嗎？」如果不會當然要換人換黨。選票要集中，這是一個簡單的數學問題，沒有什麼高深的學問。

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