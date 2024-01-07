為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜喊話柯粉轉向 柯文哲︰他私下跟我講的不一樣

民眾黨總統候選人柯文哲（中）被國民黨不分區立委候選人韓國瑜稱選舉很熱鬧但不會贏，今在高雄受訪回說，韓國瑜受到很大壓力。（記者李惠洲攝）

民眾黨總統候選人柯文哲（中）被國民黨不分區立委候選人韓國瑜稱選舉很熱鬧但不會贏，今在高雄受訪回說，韓國瑜受到很大壓力。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 09:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨（6）日稱，民眾黨總統候選人柯文哲的選舉像「空氣槍」，「很熱鬧但不會贏」，喊話要柯粉回頭集中支持國民黨給國民黨總統候選人侯友宜；對此，柯文哲今早在高雄受訪時表示，韓國瑜受到很大壓力，「私下跟我講得不一樣」。

韓國瑜昨晚在國民黨中壢造勢場合，呼籲選票集中，他舉例說，「槍分2種，一種巨響但沒殺傷力，另種狙擊手的槍無聲，卻能打到敵人心臟」，柯文哲選舉像「空氣槍」，「很熱鬧但不會贏」，因此要集中選票。

柯文哲：韓國瑜的意思是「侯友宜比較不好啦」

對此，柯文哲今早在高雄掃街前受訪回應說，以他對韓國瑜的了解，韓國瑜作為國民黨員，現在列國民黨不分區立委候選人第一名，「我可以了解他是受到很大壓力，一定要配合操作棄保，其實這跟他私下跟我講得都不一樣」。

柯文哲說，他後來仔細看韓國瑜的講話，「人在講話有潛意識」，韓國瑜說「這不是好不好的問題」，意思就是說「柯文哲比較好啦，侯友宜比較不好啦」、「但是我現在掛在這個位置，怎麼辦」，他可以理解韓國瑜的「壓力」。

韓國瑜私下怎麼講？柯文哲：我才不像侯友宜

媒體追問「韓國瑜私下怎麼跟你講的」？柯文哲把炮口轉向侯友宜說：「我才不會跟侯友宜一樣，把人家簡訊公開拿到外面來唸！」

另對於柯文哲昨天台中造勢，有民眾攜帶空氣槍遭國安人員查獲；柯文哲今天則表示，相信國安團隊的專業，台灣已經7次總統大選，他們都很有經驗，SOP都沒有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「即將海闊天空，離開她的崗位」《在路上》導演解釋為何把總統留在海邊
2024/01/07 07:36

「即將海闊天空，離開她的崗位」《在路上》導演解釋為何把總統留在海邊
決戰中台灣 柯︰下架藍綠創造奇蹟
2024/01/07 05:30

決戰中台灣 柯︰下架藍綠創造奇蹟

市場舊址華麗變身 最新22層樓高名宅超吸睛
柯文哲台中造勢晚會 國安人員安檢搜出空氣槍、辣椒彈
2024/01/06 23:46

柯文哲台中造勢晚會 國安人員安檢搜出空氣槍、辣椒彈
挺韓國瑜當立法院長？柯文哲嗆：我不是政治阿米巴 不為利益轉彎
2024/01/06 23:23

挺韓國瑜當立法院長？柯文哲嗆：我不是政治阿米巴 不為利益轉彎

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
藍喊集中選票！韓國瑜：沒有「總統柯文哲、院長韓國瑜」這種選擇
2024/01/05 21:47

藍喊集中選票！韓國瑜：沒有「總統柯文哲、院長韓國瑜」這種選擇
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播