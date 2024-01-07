韓國瑜喊話柯粉轉向 柯文哲︰他私下跟我講的不一樣

民眾黨總統候選人柯文哲（中）被國民黨不分區立委候選人韓國瑜稱選舉很熱鬧但不會贏，今在高雄受訪回說，韓國瑜受到很大壓力。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 09:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨（6）日稱，民眾黨總統候選人柯文哲的選舉像「空氣槍」，「很熱鬧但不會贏」，喊話要柯粉回頭集中支持國民黨給國民黨總統候選人侯友宜；對此，柯文哲今早在高雄受訪時表示，韓國瑜受到很大壓力，「私下跟我講得不一樣」。

韓國瑜昨晚在國民黨中壢造勢場合，呼籲選票集中，他舉例說，「槍分2種，一種巨響但沒殺傷力，另種狙擊手的槍無聲，卻能打到敵人心臟」，柯文哲選舉像「空氣槍」，「很熱鬧但不會贏」，因此要集中選票。

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柯文哲：韓國瑜的意思是「侯友宜比較不好啦」

對此，柯文哲今早在高雄掃街前受訪回應說，以他對韓國瑜的了解，韓國瑜作為國民黨員，現在列國民黨不分區立委候選人第一名，「我可以了解他是受到很大壓力，一定要配合操作棄保，其實這跟他私下跟我講得都不一樣」。

柯文哲說，他後來仔細看韓國瑜的講話，「人在講話有潛意識」，韓國瑜說「這不是好不好的問題」，意思就是說「柯文哲比較好啦，侯友宜比較不好啦」、「但是我現在掛在這個位置，怎麼辦」，他可以理解韓國瑜的「壓力」。

韓國瑜私下怎麼講？柯文哲：我才不像侯友宜

媒體追問「韓國瑜私下怎麼跟你講的」？柯文哲把炮口轉向侯友宜說：「我才不會跟侯友宜一樣，把人家簡訊公開拿到外面來唸！」

另對於柯文哲昨天台中造勢，有民眾攜帶空氣槍遭國安人員查獲；柯文哲今天則表示，相信國安團隊的專業，台灣已經7次總統大選，他們都很有經驗，SOP都沒有問題。

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