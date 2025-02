報導仍稱「墨西哥灣」 《美聯社》記者被白宮封鎖

《美聯社》11日發表聲明指控,白宮禁止一名《美聯社》記者參與白宮橢圓形辦公室的活動,原因是《美聯社》仍使用「墨西哥灣」進行報導。(路透)

2025/02/12 07:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普各項新政策不斷出爐,美國內政部上月25日表示,川普已正式將「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)改名「美國灣」(Gulf of America),川普2月9日乘坐空軍一號專機期間更簽署公告,將2月9日定為「美國灣日」(Gulf of America Day)。不過《美聯社》11日發表聲明指控,白宮禁止一名《美聯社》記者參與白宮橢圓形辦公室的活動,原因是《美聯社》仍使用「墨西哥灣」進行報導。

《美聯社》表示,該名白宮記者在11日下午試圖像往常一樣進入白宮橢圓形辦公室的活動現場,卻被現場人員拒於門外。《美聯社》在聲明中表示,11日被告知,如果《美聯社》不將其編輯標準與川普將「墨西哥灣」改名為「美國灣」的行政命令相符,《美聯社》將會被禁止參與白宮橢圓形辦公室的活動。

《美聯社》針對川普下令重新命名美國灣的指導意見指出,《美聯社》「將使用原名,同時承認川普選擇的新名稱」,原因在於墨西哥灣這名稱已使用超過400年,其他國家和國際機構不必承認此次名稱更改。至於將北美最高峰「德納利峰」(Denali)的名稱改回「麥金利山」(Mount McKinley)。《美聯社》表示由於阿拉斯加山脈區域完全都在美國境內,川普得以全權更改名稱,因此《美聯社》使用「麥金利山」。

《美聯社》執行總編輯佩斯(Julie Pace)在一份聲明中表示:「川普政府因美聯社的獨立新聞報導來懲罰我們,這令人震驚。基於美聯社報導內容,限制我們進入橢圓形辦公室,不僅嚴重妨礙公眾獲取獨立新聞的權利,而且顯然違反了美國憲法第一修正案。」

