高雄瑞豐夜市強碰！侯友宜、柯文哲巧妙「時間差」 王不見王

侯友宜、蔣萬安合體瑞豐夜市拜票。（記者洪臣宏攝）

2024/01/07 20:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕選前黃金周日，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲不約而同，都選擇高雄人氣夯的瑞豐夜市拜票，2人拜票地點咫尺之遙，卻刻意錯開時間，上演「王不見王」，外界期盼的「不期而遇」落空。

選前最後一個假日，藍綠白三陣營今晚在高雄都有大型造勢活動，其中侯友宜、柯文哲各自為自家造勢場合壓軸，之前的行程則都在瑞豐夜市拜票，雖然雙方早已將時間錯開一小時，但外界仍關注是否有「偶遇」戲碼。

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柯文哲6時20分在南屏、裕誠路口與支持者合照，人龍迴紋針式繞了好幾圈，許多人都是攜家帶眷，情侶雙雙對對，也不乏隻身前往，支持者勾肩搭背，也有人一上來就挽著柯的手，或直接依偎身旁，柯文哲來者不拒。

有些人則拿著「20歲首投族，我投柯」、「給我正常國家」等大字報，在場外高喊支持口號，柯不時露出微笑，顯得心情不錯。

侯友宜則在7時20分抵達瑞豐夜市入口，與剛離開的柯擦身而過。他與台北市長蔣萬安合體拜票，在國民黨高市黨部主委黃昭順、第三選區候選人李眉蓁陪同下，深入夜內向攤商、民眾尋求支持，簇擁場面一度混亂。

有攤商送來粽子、包子祝福「包中」，並與侯、蔣等人高呼「凍蒜！」侯、蔣則在攤位上留下簽名，祝福生意興隆。

支持者能與柯文哲合照，相當開心。（記者洪臣宏攝）

支持者場外拿大字報高喊口號。（記者洪臣宏攝）

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