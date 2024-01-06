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綠藍白1/7高雄大會戰！侯、柯都安排逛「這夜市」

民進黨明晚在高雄鳳山舉辦造勢晚會。（記者王榮祥攝）

民進黨明晚在高雄鳳山舉辦造勢晚會。（記者王榮祥攝）

2024/01/06 20:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕明天是選前最後一個假日，綠、藍、白總統候選人不約而同將重兵壓在高雄，分別在3個場地動員大造勢，侯友宜、柯文哲明晚還都剛好規劃去瑞豐夜市拜票，幕僚私下表示，事先不清楚，應該是巧合。

民進黨賴蕭配高雄競總明晚6點55分到9點32分，規劃在高雄捷運鳳山西站旁，舉辦黃金週「團結選前之夜」，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌會到場助陣，高雄隊長陳其邁偕同八位立委選將逐一開講，賴清德、蕭美琴壓軸上台。

國民黨侯趙配高雄競總明下午3點到傍晚6:00，安排在前鎮區時代大道舉辦「南台灣的怒吼、高雄團結勝利大會」，前總統馬英九、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜都將站台，還有被列為神秘嘉賓的前台大校長管中閔。

民眾黨柯吳配高雄競總明晚6點到7點，選在凹仔底森林公園旁的神農路，舉辦「相信美好台灣、改變從高雄開始」造勢大會，黃國昌、陳昭姿、許忠信、黃珊珊將接力宣講拉抬氣勢。

侯友宜、柯文哲明天除了參與造勢外，還在高雄安排其他輔選行程，特別的是兩人晚間都規劃去瑞豐夜市（左營區）拜票，柯文哲預計晚間6點20分到7點20分，侯友宜暫定7點20分前往，儘管一前一後，仍讓外界關注會不會巧遇，幕僚對此也有點訝異，私下評估應該只是巧合。

3造勢場地都可搭乘捷運、輕軌前往，民進黨造勢場可搭捷運橘線至O11鳳山西站，國民黨造勢場可搭捷運紅線到R6凱旋站、或搭輕軌到C5夢時代站，民眾黨造勢場可搭捷運紅線至R13凹仔底站、或搭輕軌到C24愛河之心站。

國民黨明晚在高雄時代大道舉辦團結勝利大會。（記者王榮祥翻攝）

國民黨明晚在高雄時代大道舉辦團結勝利大會。（記者王榮祥翻攝）

民眾黨明晚在高雄凹仔底舉辦造勢大會。（記者王榮祥翻攝）

民眾黨明晚在高雄凹仔底舉辦造勢大會。（記者王榮祥翻攝）

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