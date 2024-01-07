國民黨高雄大造勢 管中閔砲轟民進黨吃銅吃鐵、謀財害命

前台大校長管中閔火力全開，砲轟民進黨吃銅吃鐵、謀財害命、胡作非為。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 17:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選前超級星級天，國民黨今天下午4點至6點在高雄夢時代前的時代大道，舉辦高雄團結勝利大會，大咖全部到齊，首度站台的前台大校長管中閔砲火全開，批評民進黨是吃銅吃鐵、謀財害命、胡作非為的政黨，還迫害學術自由，倒楣的就是他。

國民黨高雄市黨部表示，今天現場共擺放2萬張椅子，下午4點已全部坐滿，還溢出到周邊，主持人於下午4點半宣布湧入3萬人，許多支持者紛紛揮舞國旗，氣氛熱烈。

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為拉近與年輕人距離，活動一開場，由不分區立委候選人柯志恩率高雄8位立委候選人及不分區立委，表演王心凌的夯曲「愛你」，帶動全場氣氛。

嘉義市長黃敏惠上台致詞時說，過去民進黨標榜清廉，現在貪腐叢生，國民黨現在已煥然一新了，政黨輪替才有好日子。

桃園市長張善政砲轟，去年有媒體票選，「缺」是代表字，缺雞蛋、缺疫苗缺口罩，最重要的是民進黨「缺德」，自我感覺良好，還以為「開車」開得很好，這是什麼司機！

立法院長王金平則說，今天場面是今年造勢場合中最盛大的，侯友宜當選後能遵守中華民國憲法，兩岸才會和平。「選對的人、走對的路」這句話，應該是侯友宜來講，他們（民進黨）走的路就不對，要台獨與廢核，這兩條路在國際都不通。

前台大校長管中閔，是國民黨今天安排的神秘嘉賓，這也是管中閔第一次公開為侯友宜站台，他今天火力全開批評說，民主精神就是人民監督，民進黨卻是吃銅吃鐵，有利益就要吃；民進黨也是謀財害命的政黨，給你萊豬、不給疫苗；也是胡作非為的政黨，「還迫害學術自由，倒楣的就是我。」

管中閔說，今天是他卸任台大校長1週年日子，希望台灣一定要安全、人民一定要幸福。他又批民進黨所有壞事只有他們想不出來的，沒有做不出來的，人民要讓民進黨繼續壟斷資源嗎？這樣的政黨應該下架，「說中華民國憲法是災難的人，有資格當我們總統嗎？」他呼籲大家集中選票，下架民進黨，支持侯友宜。

前立法院長王金平表示「選對的人、走對的路」這句話，應該是侯友宜來講，民進黨走的路就不對，（記者李惠洲攝）

國民黨高雄造勢，主持人於下午4點半宣布湧入3萬人。（記者李惠洲攝）

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