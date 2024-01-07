藍綠互嗆！宜蘭縣立委選舉變國會龍頭之爭

宜縣民進黨立委候選人陳俊宇（左）表態支持游錫堃（右）連任立法院長。（資料照，記者江志雄攝）

2024/01/07 22:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選情白熱化，國民黨候選人黃琤婷今天說，奉勸立法院長游錫堃不要將一生清譽為利用公款蓋私人豪宅的自肥候選人背書，因而招致晚節不保，民進黨候選人陳俊宇反批黃選情告急使出奧步，並質問她怎麼會去挺被高雄市民唾棄的韓國瑜當國會龍頭？

陳俊宇連日來頻頻表態，宜縣立委候選人僅他支持宜蘭縣籍的游錫堃連任立法院長，黃琤婷則在4日與韓國瑜同台造勢，挺韓當立法院長，游錫堃與韓國瑜的國會龍頭之爭，延燒到宜縣立委選舉戰場。

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黃琤婷今天受訪時說，希望游錫堃不要將一生清譽為利用公款蓋私人豪宅的自肥候選人背書，因而招致晚節不保，藉此暗批對手陳俊宇，她點名民進黨提名風評不佳的候選人，憑什麼要選民埋單。

陳俊宇回應，游錫堃從政40多年來對宜蘭的奉獻，相信鄉親有目共睹，尋求院長連任，需要宜蘭這一票，他若能當選，將與游院長在國會一起為宜蘭打拚，反觀韓國瑜笑話一籮筐，各界擔心當上立法院長後會不會經常睡過頭？或在外賓面前表演膝蓋走路而貽笑大方？

投票日倒數計時，民進黨輔選列車明天（8日）再度到宜蘭造勢，總統蔡英文、總統候選人賴清德、立法院長游錫堃晚間將在陳俊宇羅東競總合體，面對綠營大軍壓境，黃琤婷嘲諷陳俊宇，「產品不好，怎麼推銷都沒用」。陳俊宇認為黃琤婷選情告急，他預期選前各種中傷、黑函會紛紛出籠，呼籲鄉親睜大眼睛，不要讓選舉奧步得逞。

國民黨立委候選人黃琤婷（右2）4日與韓國瑜（左2）同台造勢。（圖由黃琤婷競總提供）

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