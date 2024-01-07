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《宜蘭立委選舉政見發表會》戰議會質詢率 民進黨陳俊宇、國民黃琤婷槓上

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，六號次候選人國民黨黃琤婷（左起）、五號次台灣基進林意評、四號次民眾黨陳琬惠、一號次民進黨陳俊宇。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，六號次候選人國民黨黃琤婷（左起）、五號次台灣基進林意評、四號次民眾黨陳琬惠、一號次民進黨陳俊宇。（記者蔡昀容攝）

2024/01/07 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選舉六搶一，昨舉行候選人公辦電視政見發表會，民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷捉對廝殺，互戰議會質詢率、論文、詐騙集團案件等。陳諷黃是「問號婷」，黃譏陳是「陳楊桃」，砲火猛烈。

黃嗆陳17％懶惰議員「陳楊桃」

宜蘭縣立委選舉有陳俊宇、黃琤婷、民眾黨陳琬惠、台灣基進林意評、制度救世島邱介勲、無黨籍林錦坤等六人登記參選。邱介勲未參加政見會，其餘五人均到場。

陳俊宇、黃琤婷都是議員轉戰，陳之前多次抨擊黃是質詢率僅十％的懶惰議員；黃琤婷反嗆陳是「十七％懶惰議員陳楊桃」，用政府補助款興建楊桃集貨場自住，質詢率也只有十七％。陳俊宇反擊，他的議會質詢率九十二．五％，黃只會抹黑，能勝任立委工作嗎？陳琬惠諷藍、綠是五十步笑百步，訴求自己是藍、綠之外的新選擇。

陳批黃說謊不負責是「問號婷」

至於陳俊宇的論文，黃琤婷質疑抄襲，並稱已送件請佛光大學學倫會檢視。陳俊宇反擊，他的論文經佛大指定系統比對沒問題，黃琤婷斷章取義抹黑他，陳琬惠沒有證據也跟著抹黑，兩人應向他道歉。

另，陳俊宇表示，黃琤婷抹黑他是詐團門神，但他根本不認識詐團主嫌，反倒是黃找詐騙二．六億元被判刑的前立委楊吉雄，擔任競選顧問團長，涉貪縣長林姿妙競選團隊發言人，才是詐騙共犯，且不管是學歷、詐團門神等指控，黃都只敢打問號，是說謊不負責任的「問號婷」。

林意評將矛頭指向藍白，國民黨縣長林姿妙涉貪洗錢，是宜蘭有史以來最貪婪的縣府團隊，柯文哲自稱墨綠又說兩岸一家親，侯友宜辜負新北選民，為了總統選舉要重啟核四，立法院需要基進這股本土的在野力量制衡。林錦坤自稱「滅菌（俊）專家」，抨擊陳俊宇的楊桃集貨場違法。

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