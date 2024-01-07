藍營小雞路過柯文哲造勢 國民黨重申：「禁柯令」沒有解除

國民黨文傳會主委林寬裕。（圖由國民黨提供）

2024/01/07 15:22

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨昨晚在台中大里舉辦造勢晚會，國民黨台中立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興一起「路過」拜票；今日國民黨高雄市立委候選人李明璇在菜市場掃街，也巧遇民眾黨總統候選人柯文哲車隊，雙方互相加油打氣，甚至連柯文哲的麥克風手都喊出「唯一的『璇擇』李明璇」；對此，國民黨表示，「禁柯令」沒有解除，也沒有「開小門」鼓勵立委小雞製造「巧遇」，但也不會強硬要求不准遇到誰，不近人情。

選前黃金週，廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興4人昨晚「路過」柯文哲造勢場合拜票，林家興表示，大里本來就是他的選區，昨晚大家剛好到附近陪著他掃街，發現有人群就過去跟選民打招呼、拜票，強調藍白在立委層級仍是相互合作，台中還是「藍白合」示範區，至於總統層級則是各自努力，仍是堅定支持選前在野勝率最高、選後也最有能力執政的侯友宜團隊。

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無獨有偶，李明璇今日到前鎮瑞興市場掃街，也「巧遇」柯文哲車隊，柯文哲親自拿麥克風高喊「李明璇加油」，甚至連柯文哲的麥克風手都喊出「唯一的『璇擇』李明璇」。

李明璇說，她一度以為是蔡英文總統的車隊，後來才發現是柯文哲，她幽默對柯表示，「你來找我的？」柯文哲回應「我有經過妳的競選總部，加油加油好好加油」，互相打氣，後來也有不少柯粉拿著KP文宣來找她簽名和合照。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨「禁柯令」沒有解除，有競爭性的總統候選人還是唯一支持國民黨總統候選人侯友宜，但部分區域立委會爭取選票極大化。如今各方都在進行車隊掃街，地方就那麼大，碰到也算正常，總不可能遇到其他陣營車隊就立刻閃到旁邊，太強人所難，不近人情。

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