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尷尬！台中藍營小雞到柯文哲造勢場拉票 柯粉狂喊「棄侯保柯」

國民黨立委候選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興（由右至左）昨晚到柯文哲台中大里的造勢場拉票，結果柯粉大喊「棄侯保柯」，場面尷尬。（圖由江和樹提供）

國民黨立委候選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興（由右至左）昨晚到柯文哲台中大里的造勢場拉票，結果柯粉大喊「棄侯保柯」，場面尷尬。（圖由江和樹提供）

2024/01/07 13:31

〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨昨晚在台中大里舉辦造勢晚會，吸引眾多支持者到場，國民黨台中第4、5、6、7選區立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興一起到場拉票，結果柯粉對著他們高喊「棄侯保柯」，還被做成「起風了！藍營帶槍投靠」影音在網路上流傳，柯文哲在晚會中也說這次要下架國民黨，外界好奇是否連藍營小雞也認為自己的母雞侯友宜不夠強？

民眾黨柯文哲昨晚在大里舉辦造勢活動，支持者擠爆會場，不過除了民眾黨支持者，國民黨參選台中第4、5、6、7選區立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興也一起到場拉票，卻被經過的柯粉群起高喊「棄侯保柯」，柯文哲支持者還做成「起風了！藍營帶槍投靠」的影片在網路上流傳。

對此，國民黨第7選區候選人林家興表示，大里本來就是他的選區，昨晚大家剛好到附近陪著他掃街，發現有人群就過去跟選民打招呼、拜票，強調藍白在立委層級仍是相互合作，台中還是「藍白合」示範區，至於總統層級則是各自努力，仍是堅定支持選前在野勝率最高、選後也最有能力執政的侯友宜團隊，不認同「棄侯保柯」、「下架國民黨」的說法。

民眾黨台中市黨部主委江和樹則表示，昨晚造勢晚會匯集了來自全台中的民眾，包含台中所有8席立委選區，國民黨的4位選將是自己主動到場，相信他們也認為需有柯文哲支持者的支持才有可能當選，尤其是侯友宜缺乏的年輕選票，不過強調喊出「棄侯保柯」純粹是支持者自發的行為。

國民黨立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興昨晚到柯文哲台中大里的造勢場拉票，結果柯粉大喊「棄侯保柯」，場面相當尷尬。（圖由江和樹提供）

國民黨立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興昨晚到柯文哲台中大里的造勢場拉票，結果柯粉大喊「棄侯保柯」，場面相當尷尬。（圖由江和樹提供）

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