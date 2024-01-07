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批柯文哲裝不熟 賴清德競總問民眾黨「還有多少馬治薇」？

民眾黨總統候選人柯文哲（左）3日才與無黨籍立委候選人馬治薇（右）相偕到桃園市宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡，馬治薇涉嫌接受中共資助4日被檢調約談、5日法院裁定羈押，柯文哲6日卻回應說「馬治薇只是小咖」、還說不知道發生甚麼事，民眾黨隨即開除馬治薇黨籍。（圖取自馬治薇臉書）

民眾黨總統候選人柯文哲（左）3日才與無黨籍立委候選人馬治薇（右）相偕到桃園市宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡，馬治薇涉嫌接受中共資助4日被檢調約談、5日法院裁定羈押，柯文哲6日卻回應說「馬治薇只是小咖」、還說不知道發生甚麼事，民眾黨隨即開除馬治薇黨籍。（圖取自馬治薇臉書）

2024/01/07 11:40

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨桃園市黨部前發言人、無黨籍立委候選人馬治薇涉嫌收受中國資助上百萬元介選，涉犯「反滲透法」被裁定羈押，民眾黨事後火速開除黨籍，黨主席柯文哲則稱「她只是小咖」。民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱質疑，當初民眾黨就因「紅統」背景未提名，近日柯文哲親自站台還大讚「榜樣」，如今東窗事發又裝不熟，到底大眾能相信柯文哲什麼？民眾黨內還有多少個馬治薇？

陳世凱指出，柯文哲日前才親自為馬治薇站台，稱讚馬治薇「非常優秀」、「刺客等級」，甚至稱「我們在內部都討論過了，原則上蘆竹就是馬治薇」，東窗事發後，柯文哲又隨即使出一貫手法，改口稱她很小咖、與她不熟。

陳世凱質疑，面對李全教與馬治薇，柯文哲再次開啟前後態度反覆模式，火速切割根本是狠打臉自己，自相矛盾、毫無誠信，請教柯文哲，到底社會大眾能相信柯文哲什麼？民眾黨內到底還有多少個馬治薇？

陳世凱表示，柯文哲對馬治薇的來歷可是如數家珍，過去替她站台輔選的時候，就曾誇獎她「當記者一路當上來非常認真」，將她視為民眾黨內年輕人的榜樣，希望黨內青年像馬治薇一樣改變台灣的政治文化。

陳世凱表示，若柯文哲所稱屬實，馬治薇過去爭取民眾黨立法委員提名參選時，民眾黨內曾因她的紅統背景未正式提名她，柯文哲日前卻仍親自站台表示力挺，甚至公開誇獎馬治薇是榜樣。試問柯文哲，難道向紅統靠攏就是你的中心思想？甚至還公然呼籲黨內青年一起跟進，真是令人啼笑皆非。

陳世凱表示，民眾黨雖已將馬治薇開除黨籍，柯文哲也火速切割，改口稱她很小咖、自己參選與她不熟，但綜觀柯文哲長期下來的言行，包括「文哲大A的十二門徒」爭議、公開表態反對《排黑條款》、與賄選判刑定讞的李全教同框拉手喊凍蒜，直至站台力挺有「紅統」背景、收受中國資金協助介選的馬治薇，都不證自明，對柯文哲來說，只要「有利可圖、有票可拿」，就算是「黑金」、「賄選」或「紅統」，柯文哲都可以妥協。

陳世凱質疑，若遭柯文哲稱很小咖的馬治薇，都能夠收受百萬元虛擬貨幣協助中國介選，那「大咖」還得了？陳世凱喊話：「請教柯文哲，你心中的『大咖』到底是誰？民眾黨內到底還有多少個『馬治薇』？請柯文哲正面回應、誠實以告。」

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