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馬治薇昔貼文被翻出 四叉貓：朝聖活生生『中共同路人』

四叉貓在臉書PO出馬治薇去年反駁被指是中共同路人的貼文，嘲諷馬治薇。（圖擷自臉書）

四叉貓在臉書PO出馬治薇去年反駁被指是中共同路人的貼文，嘲諷馬治薇。（圖擷自臉書）

2024/01/06 17:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨桃園黨部發言人、無黨籍桃園市立委第1選區候選人馬治薇，因涉嫌接受中方的虛擬貨幣泰達幣資助百萬元介選，昨被桃園地檢署羈押禁見，民眾黨也火速發布聲明稿，開除馬治薇黨籍。對此四叉貓在臉書PO出馬治薇去年反駁被指是中共同路人的貼文嘲諷馬治薇。

四叉貓在臉書PO出1張截圖，截圖中為馬治薇2023年11月27日的貼文，馬在貼文中稱「Hello～呼叫 林飛帆！有沒有這麼愛用「中共同路人」這老梗抹紅別人！身為台獨金孫的賴清德副總統都可以從務實的台獨工作者，轉變成親中愛台，而且還想跟習近平共進晚餐哦！陳菊甚至在高雄巿長任內表示，台灣應加深跟中國大陸的溝通、交流，並張開雙臂歡迎陸客來高雄旅遊。請問按照你們的邏輯，到底誰才是「中共同路人」咧？繼續用仇恨與分裂打選戰，只會讓人民更討厭」

四叉貓在貼文中表示「過了一個多月，事實證明妳就是中共同路人！」許多網友也在馬治薇該則貼文下留言朝聖「哇！原來是中共同路人，怎麼有臉敢嘴別人呢」、「誰被反滲透法抓走誰就是中共同路人」，四叉貓也留言「朝聖活生生的『中共同路人』」。

四叉貓在馬治薇去年的貼文留言嘲諷。（圖擷自臉書）

四叉貓在馬治薇去年的貼文留言嘲諷。（圖擷自臉書）

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