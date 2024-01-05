涉接受中國資助選立委 前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇收押禁見

民眾黨總統候選人柯文哲（左）1月3日與馬治薇（右）同框前往桃園宮廟拜票。（取自馬治薇臉書）

2024/01/05 17:20

首次上稿：14:56

更新時間：17:20（新增檢方說法）

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨去年辦理立委選舉登記，當時擔任桃園黨部發言人馬治薇登記參選第一選區，中央黨部認為她兩岸關係太過密切拒絕提名，最後她仍執意以無黨籍參選，檢調接獲線報指稱，馬治薇拿中國的錢參選，昨日傳喚相關人員到案，認為馬治薇涉嫌以虛擬貨幣轉帳方式獲得中國資助其參選，金額高達105萬，檢察官訊後今向院方聲請羈押獲准。

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法院除羈押馬治薇外，也禁止接見、通信；法官認為馬治薇的確有受真實姓名不詳之大陸地區人民資助其參選立委，及傳送我國調查情治人員資料、選舉相關訊息予資助其參選之不詳大陸地區人民，因認被告涉犯反滲透法第4條之罪嫌重大，且被告獲得選舉資金之管道仍待追查，客觀上有勾串共犯及湮滅證據而影響偵查之可能，故認非予羈押難以進行偵查，而有羈押之必要，依法予以羈押並禁止接見、通信。

檢方調查發現，馬治薇於去年4月初，赴大陸地區結識對台工作單位之人，雙方商議由馬治薇提供台灣政治情報及參與選舉以換取資助，馬治薇於去年4月、5月間，多次前往大陸地區，並分別收受資助美金1萬元及5千元，再於去年10月間、12月間，多次前往大陸地區會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，收取泰達幣（USDT、與美金等值）8306元、1106元、9910元，總計美金3萬4322元，換算台幣約105萬元作為選舉所用。

馬治薇除登記參選外，於選舉期間亦提供台灣調查情治人員資料、選舉相關資訊或受對方指示有關選舉活動。

據悉，民眾黨於去年4月27日到5月8日受理黨內立委初選登記，當時登記的還有立委賴香伶、李慕妍，黨中央於7月底公布提名名單，馬治薇因兩岸關係密切並未被提名，最終馬治薇以無黨籍登記參選。

另民眾黨去年在大溪、復興選區參選市議員的徐慈檉爆料，桃園地方黨部主委黃成峻私下協助馬治薇，去年上半年時更攜手馬治薇一起飛去廈門，並從北京回台，期間共5到6天，儘管馬治薇以無黨籍參選，黃成峻仍然在背後幫忙、協助。

為此，黃成峻今召開記者會澄清並表示，馬治薇於5月初找上他一起參加5月11日的湄洲媽祖進香活動，這場活動規模很大，許多重要的政治人物，包含立委陳玉珍、前立委吳成典都到場，他和3位黨部幹部是以個人名義參加，3天活動期間是走小三通路線到，他和馬治薇出國紀錄只有這一次，由於是大團體活動，馬治薇期間還消失一陣子，之後又回來和大家會合。

黃成峻也提到，馬治薇於8月24日出現在鴻海集團董事長郭台銘造勢場合，由於不符合黨中央立場，2天後被地方黨部免除發言人職務；對於徐慈檉烏龍爆料，將提出告訴。

據悉，該案由檢察官高健祐偵辦，以反滲透法於昨日指揮法務部調查局桃園市調查處搜索4處所，並通知馬治薇、黃勝暉（馬治薇男友）共犯及證人共8人到案，經檢察官訊問後，認為馬治薇涉犯反滲透法第4條之受滲透來源資助為參與競選行為罪嫌，罪嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，有羈押之必要，於今日向法院聲押獲准。

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