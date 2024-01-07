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火速開除馬治薇黨籍學到一課 柯文哲︰眾人智慧超越個人智慧

談到馬治薇案，柯文哲（中）認為眾人智慧超越個人智慧，當時投反對票的，還包括民眾黨中央委員林富男（右）。（記者李惠洲攝）

談到馬治薇案，柯文哲（中）認為眾人智慧超越個人智慧，當時投反對票的，還包括民眾黨中央委員林富男（右）。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 09:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾任民眾黨桃園黨部發言人的無黨籍立委候選人馬治薇，疑受中方資助、涉犯反滲透法遭裁定羈押禁見，民眾黨昨天火速開除她黨籍；對此，民眾黨總統候選人柯文哲今天表示，這個故事讓他學到一課「眾人智慧超越個人智慧」。

柯文哲今天在高雄進行車掃，行前接受聯訪時，媒體問，民眾黨昨天火速開除馬治薇是為了止血？

對此，柯文哲表示，一開始她（馬治薇）有報名選區域立委，結果投票沒過，此時，柯指了指旁邊的民眾黨中央委員林富男說:「包括一票在這裡！」

柯說，這給他很大的啟示，「要相信眾人智慧超越個人智慧，因為我們常常會偏聽，如何確保團隊是很多元的，代表各方不同意見去投，還蠻準的！」

柯文哲強調，當時投票不過，他就很驚訝說︰「人家要替我們出征，為什麼把她刪掉？」其他人則說︰「這個跟中國關係太密切了，這以後太難用！」結果沒有讓馬治薇當區域立委候選人，連桃園市黨部發言人資格都把她拔掉了。

柯指出，這個故事讓他學到一課，「眾人智慧超越個人智慧」，要維持一個團體多元開放，他確信台灣民眾黨已經建立一個好的政治文化，就是多元開放，讓每個人都可以講話，按照民主機制來決定重大政策。

民眾黨總統候選人柯文哲今天在高雄進行車掃。（記者李惠洲攝）

民眾黨總統候選人柯文哲今天在高雄進行車掃。（記者李惠洲攝）

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