柯稱馬治薇「小咖」不知發生什麼事 基進籲民眾黨公開政治獻金金流

台灣基進黨主席王興煥呼籲，柯文哲應盡速全面公開黨內政治獻金金流，甚至應該公開該黨開設網路直播節目時的「抖內」資金流向，以昭公信。（台灣基進提供）

2024/01/06 13:32

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇涉違反《反滲透法》收受中資競選被羈押，民眾黨總統候選人柯文哲今（6）日稱，馬只是「小咖」未受提名，不曉得發生什麼事。對此，台灣基進黨主席王興煥表示，面對爭議旋即「否認、裝傻」已是柯老招，馬治薇收受中資介選，恐是冰山一角。他呼籲曾脫口「中國要我選總統」的柯文哲，盡速全面公開黨內政治獻金金流。

王興煥表示，柯文哲的民眾黨向來吸收黨員來者不拒，由於該黨成員來自四面八方、龍蛇雜處，才會造成如今「民眾堂」被社會輿論普及，人人朗朗上口。如今，該黨被爆料有前成員運用新型態的金流手法，堂而皇之讓中國挹注政治獻金，為其助選，柯文哲難脫其罪。

請繼續往下閱讀...

他認為，中國如今以新形態的虛擬貨幣手段進行「地下金流」挹注介選，未來，恐怕也有更多金流手段被揭露。其中，又以網路直播的「抖內」方式，最應為人所注意。

王興煥強調，面對中國介選樣態百出，各政黨都應嚴加防範，中國利用種種方式介入大選的行為。如今，過去曾是黨內成員的候選人爆發爭議已是不爭事實，曾脫口「中國要我選總統」的柯文哲，應盡速全面公開黨內政治獻金金流，甚至應該公開該黨開設網路直播節目時的「抖內」資金流向，以昭公信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法