為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯稱馬治薇「小咖」不知發生什麼事 基進籲民眾黨公開政治獻金金流

台灣基進黨主席王興煥呼籲，柯文哲應盡速全面公開黨內政治獻金金流，甚至應該公開該黨開設網路直播節目時的「抖內」資金流向，以昭公信。（台灣基進提供）

台灣基進黨主席王興煥呼籲，柯文哲應盡速全面公開黨內政治獻金金流，甚至應該公開該黨開設網路直播節目時的「抖內」資金流向，以昭公信。（台灣基進提供）

2024/01/06 13:32

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇涉違反《反滲透法》收受中資競選被羈押，民眾黨總統候選人柯文哲今（6）日稱，馬只是「小咖」未受提名，不曉得發生什麼事。對此，台灣基進黨主席王興煥表示，面對爭議旋即「否認、裝傻」已是柯老招，馬治薇收受中資介選，恐是冰山一角。他呼籲曾脫口「中國要我選總統」的柯文哲，盡速全面公開黨內政治獻金金流。

王興煥表示，柯文哲的民眾黨向來吸收黨員來者不拒，由於該黨成員來自四面八方、龍蛇雜處，才會造成如今「民眾堂」被社會輿論普及，人人朗朗上口。如今，該黨被爆料有前成員運用新型態的金流手法，堂而皇之讓中國挹注政治獻金，為其助選，柯文哲難脫其罪。

他認為，中國如今以新形態的虛擬貨幣手段進行「地下金流」挹注介選，未來，恐怕也有更多金流手段被揭露。其中，又以網路直播的「抖內」方式，最應為人所注意。

王興煥強調，面對中國介選樣態百出，各政黨都應嚴加防範，中國利用種種方式介入大選的行為。如今，過去曾是黨內成員的候選人爆發爭議已是不爭事實，曾脫口「中國要我選總統」的柯文哲，應盡速全面公開黨內政治獻金金流，甚至應該公開該黨開設網路直播節目時的「抖內」資金流向，以昭公信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉受中國資助百萬參選民眾黨前幹部馬治薇收押 柯文哲：她算小咖
2024/01/06 10:51

涉受中國資助百萬參選民眾黨前幹部馬治薇收押 柯文哲：她算小咖
涉中國資助百萬參選 民眾黨前幹部馬治薇收押
2024/01/06 05:30

涉中國資助百萬參選 民眾黨前幹部馬治薇收押

市場舊址華麗變身 最新22層樓高名宅超吸睛
馬治薇案 民進黨：柯須對外說明
2024/01/06 05:30

馬治薇案 民進黨：柯須對外說明
馬曾爭取民眾黨提名 有統促疑慮落空
2024/01/06 05:30

馬曾爭取民眾黨提名 有統促疑慮落空

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播