2/10威力彩頭獎10.8億獎號出爐！ 大樂透、今彩539、春節大小紅包開獎啦
威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月10日）台彩各項開獎獎項及獎號如下：
威力彩：第一區：06、07、08、13、14、24。第二區：04。
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大樂透：01、18、28、34、35、43，特別號：24。
49樂合彩：01、18、28、34、35、43。
春節大紅包：01、08、10、20、25、26、27、38、43，春節小紅包：11。
今彩539：12、22、26、28、35。
39樂合彩：12、22、26、28、35。
3星彩：170。
4星彩：5161。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）