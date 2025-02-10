2/10威力彩頭獎10.8億獎號出爐！ 大樂透、今彩539、春節大小紅包開獎啦

威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

2025/02/10 21:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月10日）台彩各項開獎獎項及獎號如下：

威力彩：第一區：06、07、08、13、14、24。第二區：04。

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大樂透：01、18、28、34、35、43，特別號：24。

49樂合彩：01、18、28、34、35、43。

春節大紅包：01、08、10、20、25、26、27、38、43，春節小紅包：11。

今彩539：12、22、26、28、35。

39樂合彩：12、22、26、28、35。

3星彩：170。

4星彩：5161。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

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