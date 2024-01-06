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挺韓國瑜當立法院長？柯文哲嗆：我不是政治阿米巴 不為利益轉彎

被問到是否挺韓國瑜當立法院長？柯文哲怒嗆，我們不會為利益馬上轉彎，那不是跟阿米巴一樣？（資料照）

被問到是否挺韓國瑜當立法院長？柯文哲怒嗆，我們不會為利益馬上轉彎，那不是跟阿米巴一樣？（資料照）

2024/01/06 23:23

〔記者林哲遠／台北報導〕選戰進入最後倒數，民眾黨總統候選人柯文哲今晚接受媒體專訪，被問到選後是否會支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜當立法院長？他痛批，「不能每天打我打得兇，然後選後還要我們支持。」自己並非政治阿米巴（變形蟲），不會為了利益馬上轉彎。

面對國民黨候選人趙少康、侯友宜近日多次向他喊話要組「聯合政府」，柯文哲痛批，這就是操作棄保，但台灣目前就是三塊政治板塊了，就算要棄也棄不了多少，他們太權謀了，民眾黨是比較新的政黨，還沒有污染的那麼厲害，不會想要整天想著怎麼害人。

主持人追問，選後民眾黨是否會支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜爭取立法院長？柯文哲說，「在選舉過程中大家好來好去，不能每天打我打得兇，然後選後還要我們支持，哪有這麼一回事。我們不是為了利益可以180度轉的那種人。」

「我們不是為了利益馬上轉彎，那不是跟阿米巴一樣？」柯文哲說，自己不是政治阿米巴，他很有個性的。

柯文哲接受媒體專訪，還批評民進黨總統候選人賴清德，在兩岸上最大的困境就是被標籤化了，「若賴當選總統，被中國網民解釋成是台獨勢力在台灣的成功，那中國領導人習近平的位子，怎麼做得下去？」

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