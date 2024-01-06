民眾黨嘉義辦講座 陳佩琪：相信柯文哲一定會贏

民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪（中）到嘉義市舉辦講座。（記者林宜樟攝）

2024/01/06 16:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣民眾黨今天下午在嘉義市舉辦「女力翻轉」講座，民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪說，從昨天到夜市及今天的早市拜票，民眾的回饋讓她更有信心，再6天，再加油，相信柯文哲一定會贏。

陳佩琪昨天及今天早上在台南市掃街拜票，今天下午到嘉義市進行演講。民眾黨不分區立委提名人張啟楷（節目主持人）、麥玉珍（台灣新住民黨主席）、李貞秀（中國籍配偶）、王安祥（中正大學社會科學院院長）陪同到場。演講完後陳佩琪到嘉義縣民雄鄉車隊拜票，同時民進黨也在民雄鄉舉辦賴蕭配總統立委大型造勢活動，雙邊將隔空「尬場」，晚間陳佩琪則會到國民黨總統候選人侯友宜的故鄉朴子市朴子夜市掃街拜票，直搗侯友宜的「本命區」。

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陳佩琪說，選舉行程由競選總部安排，她會分享醫療、婦女權益、少子化、兒童健康福利的問題與經驗給支持者，也會到早市、夜市及車隊掃街，爭取選民的認同，她也會寫文章分享參與活動的心得，還有以前柯文哲講過的政治上的趣聞，很多民眾喜歡她臉書，她會在臉書上分享，感謝大家的支持與愛護。

李貞秀說，這幾天有朋友在傳的新聞指出，查緝赴中國旅遊介選案傳「鎖定新住民」 ，其實所有的新住民與中配，都是經正當程序拿到中華民國身分證，是台灣人，但嫁出來的女兒回家探親，卻被當成間諜，這很可惡也離譜，「民進黨有種去對共產黨直球對決，怎麼來欺負守法的中配和新住民」，希望選民支持柯文哲和民眾黨，讓民進黨有反省的機會。

針對查緝赴中國旅遊介選案傳「鎖定新住民」 ，最高檢察署1月4日已澄清，「法律之前人人平等」，保障人權是檢察官首要職責，歷次查賄座談會，檢察機關查賄從未鎖定特定族群，也沒將新住民列為介選之首。

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