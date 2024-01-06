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民眾黨早知馬治薇染紅？民進黨批：柯文哲為選票互相寄生

柯文哲（左）今年1月3日與無黨籍立委候選人馬治薇（右）前往桃園宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

柯文哲（左）今年1月3日與無黨籍立委候選人馬治薇（右）前往桃園宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

2024/01/06 18:59

〔記者陳政宇／台北報導〕桃園市立委候選人馬治薇涉犯反滲透法遭收押，民眾黨中央評議委員會今（6）日以違反相關廉政規範，影響聲譽情節重大，裁決開除黨籍。不過，民進黨批評，民眾黨早已知此事，柯文哲仍選擇前往力挺，顯然是為了選票，沒有道德底線、也無視法律，好讓彼此互相寄生。

馬治薇曾擔任民眾黨桃園黨部發言人，本月3日才與柯文哲合體拜票，桃園地院認為涉嫌收受中方資助，並傳送台灣調查情治人員資料、選舉訊息給對方，昨天裁定羈押禁見。民眾黨今日聲明也提到，馬治薇當初在爭取參選立委的黨內程序，黨內評選機制即因其有對中關係的相關疑慮，負起把關責任，不予提名，後續也撤銷其桃園黨部職務。

馬治薇競選辦公室則發聲明指出，馬治薇及競總絕對沒有涉及任何危害國家社會的不法行為。素人參政，政治複雜，但為選民服務的熱忱絕對不會改變，相關細節涉及偵查不公開及證據保全，將適時再向社會大眾報告。

針對民眾黨在馬治薇惹議後除名一事，民進黨發言人張志豪表示，從民眾黨的回應中，提到當時馬治薇在爭取提名時，「因其有對中關係的相關疑慮，不予提名」，顯然民眾黨早已知此事。

張志豪說，柯文哲仍然選擇前往力挺，去年7月13日柯文哲甚至力保馬治薇選桃園立委，引起黨內不滿，遭中央委員擋下；這和柯文哲為無黨籍立委候選人、前台南市議長李全教站台一樣，顯然就是為了選票，除了沒有道德底線，也無視法律，好讓彼此互相寄生。

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