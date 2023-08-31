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無敗戰績+1！挨告誹謗獲不起訴 四叉貓PO文唯獨不想輸給吳子嘉！

四叉貓。（資料照）

四叉貓。（資料照）

2023/08/31 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕四叉貓去年在臉書上指名嘴吳子嘉「吸金掏空」台開孫公司（台灣人才公司）的手法沒得逞，遭到吳子嘉控告加重誹謗；台北地檢署認定，四叉貓所述吳子嘉將台灣人才公司負責人變更為他自己等情節「確屬事實」，言論「出於善意」，今將四叉貓不起訴，對此四叉貓表示，那麼多人告我唯獨不想輸給吳子嘉阿！

針對自己獲判不起訴的結果，四叉貓在臉書PO文表示「真是嚇死我惹，那麼多人告我唯獨不想輸給吳子嘉阿！還好今天睡醒就被自己的新聞洗版，目前三十幾勝未嘗一敗（甩馬尾）」

四叉貓去年10月3日在臉書爆料「大家知道為什麼吳子嘉很愛在節目中摸黑台開公司嗎？因為之前吳子嘉掏空台灣人才（孫公司）的時候，偷偷先把負責人改成自己，再低價轉賣給李偉華（民眾黨宜蘭黨部主委），不過經濟部商業司在審查流程的時候有發現這件事，主動發函通知台開（母公司），台開因此憤而提告吳子嘉，吳子嘉才會沒事就在節目中抹黑台開公司，感謝經濟部商業司的認真監督，讓吳子嘉的吸金掏空手法沒有順利得逞」

最後檢方調查，四叉貓發文中提及，吳子嘉將台灣人才公司負責人變更為其名義、將股份轉賣給李偉華，確屬事實，而吳子嘉曾因台開衍生相關爭論及訴訟，涉及台開公司、關聯企業及眾多股東的權益，屬於可受公評事項，縱使四叉貓的文章內容令吳子嘉心生不快，仍可推定是「出於善意」，屬於合理評論範疇。

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