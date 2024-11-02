柯文哲延押白營挺抗告 周軒諷民眾黨內鬥 分析黃國昌三步奪權

周軒發文質疑，民眾黨發聲支持律師團為柯文哲提出抗告，背後其實是一場內鬥，並指有人認為柯的地位不可取代，但對黃國昌來說是不可接受的，並指將「提抗告」拿出來，就是要製造「緊急應變小組」的需求。（資料照）

2024/11/02 09:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，台北地院昨裁定延押2個月，民眾黨對此表達遺憾和憤怒，並稱支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告。政治工作者周軒發文質疑，這背後其實是一場內鬥，並指有人認為柯的地位不可取代，但對黃國昌來說是不可接受的，將「提抗告」拿出來，就是要製造「緊急應變小組」的需求，「小草們為了大義也只能跟著阿昌走了」。

周軒在臉書發文指出，民眾黨昨天知道柯文哲被裁定延長羈押後的反應，是「支持柯文哲提出抗告」。他表示這跟兩個月前完全相反，並指背後的原因是民眾黨有人要提案，要柯文哲「無限期請假」。這代表了「柯文哲的地位不可能被取代，就算阿北永遠都出不來，民眾黨主席還是阿北，不可能是壁如，也不可能是阿昌」。

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但這對身為民眾黨「緊急應變小組」召集人的黃國昌來說是不可接受的。周軒以黃國昌的角度表示「開什麼玩笑，你們以為我愛當這召集人嗎？」並列出奪權三步，包含製造事端、拉人背書、號召軍隊跟隨。

周軒說明，「要奪權，第一步絕對是『製造事端』，是的，這時候把『提抗告』拿出來，就是要製造『緊急應變小組』的需求，有需求，阿昌這位子就非常重要了」。「第二步拉人背書，最好是一個有威望卻沒有實權的人，顯然的，佩琪就是適當人選，而且她也沒有理由拒絕提抗告，因為當事人畢竟是她老公」。

周軒指出，至於第三步就是號召軍隊跟隨了，「顯然的，等到抗告結果出爐，小草們為了大義名份，也只能跟著阿昌走了」。他也解釋「這三步，就是司馬懿當年玩「高平陵之變」的玩法，阿昌是學了個皮毛，編故事司法不公要提抗告號召起兵名分有了，取得太后矯詔支持也拿到了，剩下死士3000應該也有一群蔥粉」。

不過周軒也表示，「司馬懿當年能成功，最大的關鍵是自己為大魏三朝元老，戰功赫赫，在朝還有一幫老幹部挺，人望可說一人之下，萬人之上，這才壓過曹爽那幫人」、並諷刺黃國昌「而阿昌呢？充其量只是個侯景而已」。

針對柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書轉貼抗告的字卡，周軒也諷刺「如果法官是綠的，那幹嘛抗告？如果北檢是綠的，那幹嘛抗告？如果大法官是綠的，那幹嘛抗告？如果司法是綠的，哪幹嘛抗告？如果認為自己無罪，那幹嘛一開始不抗告？」

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，台北地院昨裁定延押2個月。（資料照）

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