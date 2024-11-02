國人赴中國動態登錄 陸委會：較去年同期成長約14倍

陸委會表示，事實上，今年截至10月31日止，赴中國登錄人次約5萬5千餘筆，較去年同期成長約14倍、赴港澳登錄人次已超過去年全年同期逾5倍。（資料照）

2024/11/02 08:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於立法院預算中心報告指出，陸委會建置的「國人赴中港澳動態登錄系統」，今年1至7月國人登錄比率不到5％。陸委會表示，事實上，今年截至10月31日止，赴中國登錄人次約5萬5千餘筆，較去年同期成長約14倍、赴港澳登錄人次已超過去年全年同期逾5倍。

陸委會表示，台灣民眾愛好自由並且重視個人隱私，因此無論是陸委會的赴中港澳或是外交部的赴國外登錄系統，整體登錄比例均較偏低，但提醒國人赴世界各地的旅遊風險，並且提供即時必要協助資訊，是政府的職責，實際的旅遊風險仍須由民眾判斷。

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陸委會指出，「國人赴中動態登錄系統」於112年1月16日上線啟用，並於今年6月25日整併為「國人赴中港澳動態登錄系統」，提供國人因各種事由赴中時，可於出發前依其意願決定是否登錄相關聯絡必要資訊，當發生天災、動亂或急難事件等狀況時，政府能即時提供必要的協助。

陸委會說，自今年1月1日起截至10月31日止，「國人赴陸港澳動態登錄系統」赴中國登錄人次約5萬5千餘筆，較去年同期成長約14倍，有許多國人肯定政府積極推廣的用心，甚至鼓勵家人上網登錄。此外，在赴港澳方面，個人及團體赴港澳登錄人次已超過2023年全年同期逾5倍，2023年1至10月登錄總人次為1萬3208人，2024年1至10月登錄總人次為7萬0905人。

陸委會指出，為增加國人對系統功能及操作使用認識，於5月起至11月30日止，委由廠商於松山、桃園及小港機場進行系統使用宣導，考量系統填列並無強制性，而是由民眾依其意願自行決定是否上網登錄，將持續透過多元方式及管道辦理相關宣導活動，提高民眾主動登錄之意願，期以提供國人赴中港澳多一層安全保障保障與維護相關權益。

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