被點名「吸金掏空」台開 吳子嘉告四叉貓誹謗北檢不起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

2023/08/31 11:07

〔記者錢利忠／台北報導〕不打不相識！名嘴吳子嘉指控網紅「四叉貓」劉宇席與他「素不相識」，卻在臉書誹謗，指吳上節目抹黑台開公司，是因為吳「吸金掏空」台開孫公司（台灣人才公司）的手法沒得逞，為此控告四叉貓加重誹謗；台北地檢署認定，四叉貓所述吳子嘉將台灣人才公司負責人變更為他自己等情節「確屬事實」，言論「出於善意」，今將四叉貓不起訴。

吳子嘉指控，四叉貓與他「素不相識」，竟於去年10月3日，在臉書上不實登載「大家知道為什麼吳子嘉很愛在節目中摸黑台開公司嗎？因為之前吳子嘉掏空台灣人才（孫公司）的時候，偷偷先把負責人改成自己，再低價轉賣給李偉華（民眾黨宜蘭黨部主委），不過經濟部商業司在審查流程的時候有發現這件事，主動發函通知台開（母公司），台開因此憤而提告吳子嘉，吳子嘉才會沒事就在節目中抹黑台開公司，感謝經濟部商業司的認真監督，讓吳子嘉的吸金掏空手法沒有順利得逞」等語，以及發布1張「吳子嘉掏空台開吸金大法」的圖片，毀損吳的名譽。

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四叉貓庭訊時向檢方指出，「吳子嘉在節目上罵我，所以我開始蒐集有關他的資料...」，進而發現吳子嘉在直播節目批評台開，才去查詢相關資料。

四叉貓否認誹謗吳子嘉，並供稱他所述情節，是查詢公司變更資料、經濟部網頁上資料，是「合理評論」，台開公司看起來，後來股票印象中也下市了，所以他認為是合理評論。

檢方調查，四叉貓發文中提及，吳子嘉將台灣人才公司負責人變更為其名義、將股份轉賣給李偉華，確屬事實，而吳子嘉曾因台開衍生相關爭論及訴訟，涉及台開公司、關聯企業及眾多股東的權益，屬於可受公評事項，縱使四叉貓的文章內容令吳子嘉心生不快，仍可推定是「出於善意」，屬於合理評論範疇。

關於吳子嘉與「四叉貓」之間的恩怨情仇，可說是「剪不斷理還亂」；去年8月28日，吳子嘉在直播節目嗆四叉貓「你是台灣最醜的Gay」、「我沒看過比你更醜的Gay」、「醜八卦Gay」；四叉貓不甘示弱，也在臉書反嗆吳「被這種醜男罵醜，我真的會玻璃心碎滿地，你成功傷到我惹」；兩人之間唇槍舌戰，話題不斷。

網紅四叉貓。（圖擷取自劉宇臉書）

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