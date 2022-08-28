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    首頁　>　政治

    吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」 四叉貓認了：被傷到

    今日吳子嘉在直播節目上，激動高喊「我就說你是Gay，四叉貓，好不好」、「講我試試看，不用試了」、「你是台灣最醜的Gay」。（翻攝自YouTube「董事長開講」）

    今日吳子嘉在直播節目上，激動高喊「我就說你是Gay，四叉貓，好不好」、「講我試試看，不用試了」、「你是台灣最醜的Gay」。（翻攝自YouTube「董事長開講」）

    2022/08/28 23:35

    〔即時新聞／綜合報導〕名嘴吳子嘉今（28）日直播節目中有個名為「四叉貓」的帳號抖內（贊助、捐款），還留言「你在（再）說我是Gay試試看」，吳子嘉接著直接嗆聲，「不用試了」、「你是台灣最醜的Gay」、「我沒看過比你更醜的Gay」、「醜八卦Gay」。對此，網紅四叉貓隨即在臉書發文，坦承「玻璃心碎滿地」、「你成功傷到我惹」。

    PTT網路紅人「四叉貓」（劉宇）常在網路上PO出政治人物的爆料，本報曾報導「挖出鄭寶清御用網軍？ 四叉貓臉書爆大料」，爆出民眾黨宜蘭黨部主委李偉華與《美麗島電子報》董事長吳子嘉的網路直播節目「董事長開講」，疑似有御用網軍幫忙衝流量和灌讚。沒想到，今日吳子嘉在直播節目上，針對外役監議題談到內政部長徐國勇時，看到以「四叉貓」為名的帳號抖內留言「你在（再）說我是Gay試試看」，便立刻停下話題，激動高喊「我就說你是Gay，四叉貓，好不好」、「講我試試看，不用試了」、「你是台灣最醜的Gay」。

    對此，四叉貓晚間也發文澄清，抖內帳號並非他本人，並稱「被這種醜男罵醜，我真的會玻璃心碎滿地，你成功傷到我惹」，貼文曝光後，許多粉絲也紛紛留言打抱不平，「建議你告他，這太過分啦」、「他們就是沒料才人身攻擊」、「沒法論述，只能繼續仇恨下去了」、「你是劉氏第一美女呢，竟然敢罵你醜，真的是欠扁」。

    四叉貓晚間也發文，自稱被吳子嘉傷到。（翻攝自臉書粉專「劉宇」）

    四叉貓晚間也發文，自稱被吳子嘉傷到。（翻攝自臉書粉專「劉宇」）

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