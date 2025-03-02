好天氣掰掰！週一晚起變天降溫10度 未來一週全台有雨

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/02 18:47

〔記者林志怡／台北報導〕228連假即將結束，各地也將暫別好天氣。中央氣象署指出，台灣明晚至本週末期間受大陸冷氣團影響，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，部分地區恐有較大雨勢發生，週二白天氣溫可較週一下滑10度；週三白天起雨勢趨緩，轉為陰雨天氣，週末才有機會回歸多雲到晴的好天氣，但迎風面地區仍有降雨機會。

中央氣象署預報員張竣堯說明，新一波大陸冷氣團預計從明晚持續影響台灣至週末，明日白天鋒面逐漸靠近，北部、東半部地區白天氣溫仍可達到28至30度左右，中南部地區則有32至33度，但中部以北、東北部地區逐漸轉為有零星短暫陣雨的天氣型態，花東、恆春半島則有零星短暫陣雨。

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張竣堯指出，明日入夜後，台灣受鋒面通過與緊隨其後的大陸冷氣團影響，各地氣溫將迅速下滑至20至22度左右，且雨勢更加明顯，週三清晨前都會維持濕冷的天氣，各地有陣雨、雷雨發生機會，尤其西半部、宜花地區、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨。

此外，張竣堯說，週二北部白天氣溫將下滑至20至24度，較週一白天的30度明顯下滑，入夜後低溫則進一步下降至15至18度，民眾務必注意保暖措施，其他地區白天則相對溫暖，白天氣溫可維持在25至28度左右，但入夜後下降至18至20度，日夜溫差較大。

張竣堯表示，週三白天仍持續受到大陸冷氣團影響，但各地降雨強度趨緩，受到華南雲雨區靠近影響，轉為陰雨的天氣，宜花、中部以北地區白天氣溫約18至20度，南部地區則可達到23至28度；入夜後中部以北、宜蘭地區低溫約14至16度，其他地區16至18度。

另，張竣堯指出，這一波大陸冷氣團最低溫預計發生在週四晚間至週五清晨，中部以北、宜蘭地區低溫約13至14度，其他地區約14至16度，週六、週日則因華南雲雨區逐漸遠離台灣，各地降雨逐漸趨緩，轉為多雲到晴的好天氣，但北部、東半部地區仍有局部短暫雨。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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