挖出鄭寶清御用網軍？ 四叉貓臉書爆大料

民進黨前立法委員鄭寶清。（資料照）

2022/08/28 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人「四叉貓」（劉宇）關心政治，時常在網路上PO出政治人物的爆料，他先前爆料指出，鄭寶清發文後有大量假帳號去幫忙聲援，今日又PO文表示，鄭寶清御用網軍是「龍盛雲控有限公司」，並陳述相關的證據證明。

對此，本報記者曾試圖打鄭寶清手機，但他未接，尚未取得對此事回應。

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劉宇在臉書PO文表示，2週前他爆料鄭寶清（民）／游智彬（新）／張榮法（新）共用一組網軍，結果卻被新黨桃園市議員（中壢區）參選人游智彬反譏「四差貓」烏龍爆料，因此他開始比對他們的臉書好友，誓言要把這家網軍公司挖出來，就從中找到龍盛雲控有限公司的負責人「歐永毅」。

他開始從歐永毅的臉書PO出的影片中一一觀看，發現其有幕拍到筆電的幾秒鐘，那部筆電正在用假帳號幫鄭寶清的粉絲頁灌讚，還拍到幫「寶哥開槓」（鄭寶清的YT頻道）灌觀看流量的截圖與幫「游智彬：桃園阿彬哥」灌讚灌留言。

劉宇補充，把歐永毅的名字丟Google搜尋發現很多新聞，其中有在疫情期間販售中國口罩一個10元之類，還有他曾在臉書提到的「華董」是民眾黨宜蘭黨部主委李偉華，李偉華跟吳子嘉有個節目叫做「董事長開講」，劉宇懷疑「應該也是找龍盛雲控幫衝流量和灌讚，爬歐永毅的臉書舊文可以知道，他在2021/10/27就接到市長（誰？）的網軍選舉案。」並嗆聲「我備份很多資料，就看你敢不敢再發一篇長文罵我（插腰）。」

劉宇臉書po出的照片。（圖擷取自劉宇臉書）

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