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    首頁　>　政治

    鄭寶清宣布參選 張善政這樣說

    國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加中國國民黨第21屆第2次全國代表大會，雖然未與鄭寶清聯絡過，相信鄭定是天人交戰，對於未來的選情。（記者陳恩惠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加中國國民黨第21屆第2次全國代表大會，雖然未與鄭寶清聯絡過，相信鄭定是天人交戰，對於未來的選情。（記者陳恩惠攝）

    2022/08/28 10:25

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清昨晚宣布參選下屆桃園市長，國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加中國國民黨第21屆第2次全國代表大會，會前受訪針對鄭寶清參選一事表示，雖然未與鄭寶清聯絡過，相信鄭定是天人交戰，對於未來的選情，以及桃園市目前形成四腳督的狀況，他表示，仍會一步一腳印走出自己的路，充實實力。

    張善政表示，鄭寶清宣布參選迄今沒有聯繫，但他想這事情顯現民進黨失去了靈魂，民進黨的黨員失去了向心力，前陣子鄭寶清對於論文門事件、誠信，以及NCC的數位中介服務法等事件都仗義執言，令人非常欽佩，他相信鄭寶清做出選舉來跳入這個桃園市長選舉的這個決定，一定是天人交戰，經過相當的考慮，他都予以尊重，然而自己也會繼續走國民黨的腳步，一步一腳印來，充實基層支持的力量。

    針對媒體詢問，會不會有討厭民進黨的人，反而會投給鄭寶清，甚至影響到他的選情？張善政表示，「我們反正自己一步一腳印走我們自己的路，堅強我們的支持的基礎就好。」至於目前桃園市長選情形成四腳督狀況，是否覺得國民黨的勝算較大，張善政回應，「我們都不去評論這個，我剛剛講過我們戰戰兢兢一步一腳印，充實我們支持的力量。」

    張也談及，今天參加國民黨全代會是所有縣市長候選人、國民黨籍的縣市長候選人到桃園來就是展現團結的氣勢，對於桃園的鄉親定是另外一種非常大的鼓勵的力量；對於國民黨副主席夏立言到對岸表達對中共軍演不滿，雖然國台辦那邊顯然不買單，「重點是，我們表達了要讓對方知道我們這邊的民心是什麼想的。」；至於宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴一事，黨內似乎有反彈聲浪，以致今天的全代會要營造大團結氣氛，會不會影響國民黨北台灣選情，他認為司法已經在處理就尊重司法。

    國民黨桃園市長參選人張善政（右）今天上午參加中國國民黨第21屆第2次全國代表大會。（記者陳恩惠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（右）今天上午參加中國國民黨第21屆第2次全國代表大會。（記者陳恩惠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加中國國民黨第21屆第2次全國代表大會，針對相關議題做回應。（記者陳恩惠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加中國國民黨第21屆第2次全國代表大會，針對相關議題做回應。（記者陳恩惠攝）

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