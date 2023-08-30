郭台銘參選拚連署 民進黨祭「四不」應對

郭台銘參選2024總統並展開連署，民進黨採取「不嘲諷、不參與、不涉入、不評論」的因應策略。（資料照）

2023/08/30 16:03

〔記者陳政宇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘參戰2024總統大選並展開連署，外界評估在野陣營分裂的情況下，民進黨總統參選人賴清德選情看漲。民進黨祕書長許立明今（30）日在中常會呼籲，民進黨對郭台銘的連署採取「不嘲諷、不參與、不涉入、不評論」，並強調要以更好的政策爭取國人最大支持。

民進黨今日召開中常會，據與會人士轉述，許立明報告黨務時談到，最近國際相關事件持續發生，包括總統蔡英文即將出訪友邦史瓦帝尼，黨部會配合府方相關資訊，注意周邊變化和國內情勢，做即時應處；他說，國民黨總統參選人侯友宜9月將出訪美國，國民黨副主席夏立言行前將率團訪問中國，再陪同侯友宜訪美，民進黨會加以密切關注。

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許立明說，國民黨及民眾黨最近針對相關議題攻防，可看出抹黑扭曲，府、院、黨、黨團在輿情發言系統都有互相配合，也期待後續面對相關議題時，也能保持謹慎、快速，才不至於讓謠言無限制擴大。

許立明也強調，針對郭台銘的連署，民進黨已做出呼籲，不可以嘲諷、不參與、不涉入、不評論，應深化民主改革，提出更多更好的政策，才能爭取國人最大的支持。

另據轉述，立法院民進黨團書記長莊瑞雄席間提及，行政院針對輿情的回應要更積極澄清，例如立法院國民黨團召開記者會的時間越拖越晚，似乎是有意讓行政院無法加入說法回應，讓媒體報導通篇都是國民黨團的謾罵內容，卻沒有行政院的澄清，這是需要因應的部分。

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