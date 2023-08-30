郭台銘會面提「讓大哥先做4年｣？侯友宜：請郭董對外說明

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統前有與國民黨總統參選人侯友宜會面，外傳郭台銘當時有提到「讓大哥先做4年｣，侯友宜今天受訪時未多做回應。（記者羅沛德攝）

2023/08/30 15:20

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘曾在週一宣布參選總統前與國民黨總統參選人侯友宜會面，外傳郭台銘當時有提到「讓大哥先做4年｣；對此，侯友宜今天受訪時表示，當時郭董有要求彼此都不要對外說明，既然郭董前幾天已經說了就尊重郭董，請郭董把內容及方式、時間說明，也請外界不要做任何揣測。

媒體詢問會面時間是否為27日，對此，侯友宜大聲反駁：「時間不對」！他表示，郭台銘已經跟他再三提醒，兩人的會面不要對外說明，既然郭董已經有說了，請郭董把內容和方式對外說清楚，不要讓外面有誤解，27日的時間是完全不對的。

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侯友宜今天到台北火聖廟參拜，與大安區里長茶敘座談；並先後前往大埤岸福德祠、木柵忠順廟、十五份福興宮等地參拜。

對於國民黨副主席連勝文稱曾與郭台銘會面溝通，但郭台銘要求「郭上侯下」，不給彈性，所以無法談。對此，侯友宜表示，對郭董都給予尊重。至於民進黨有私下挺郭？侯友宜說，傳聞的事情大家不用理會，也不予置評。

另外，商業周刊日前在臉書評點各黨總統參選人的科技產業政見，唯獨侯友宜沒有內容，商周小編還附註「⋯⋯」、「我們努力了」，引起討論；對此，侯友宜表示，報導扭曲誤導候選人政見，這是社會大眾所不能接受的，選辦已經發出聲明要求鄭重道歉。

媒體還問，民眾黨總統參選人柯文哲夫人陳佩琪昨提到，她與柯文哲聊到退休計畫時，柯談到「總統府裡好像有醫務室，我當選後妳可以申請去那邊當醫師」。對此，侯友宜苦笑說：「這個⋯⋯這個⋯⋯我不予置評」。

國民黨總統參選人侯友宜30日在前國民黨台北市議長陳錦祥陪同下至台北火聖廟參拜，隨後與大安區里長茶敘座談，爭取地方人士支持。（記者羅沛德攝）

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