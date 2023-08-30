賴清德不會「躺著選」！綠營：國會過半是更艱難挑戰

民進黨總統參選人賴清德近期密集展開立委輔選行程，黨內評估「國會過半」是更艱難的挑戰。（資料照）

2023/08/30 14:39

〔記者陳政宇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘參戰2024總統大選，外界評估在野陣營分裂的情況下，民進黨總統參選人賴清德可以「躺著選」。民進黨新系中常委、立委林俊憲今（30）日直言，賴清德不會躺著選，「國會過半」是一項更艱難的挑戰，且民進黨未來還有4個需要整合好的地方。

林俊憲今日出席民進黨中常會前受訪時，被詢及賴清德選情非常好，黨內評估其影響力有幾成能擴及基層立委選舉。林俊憲回應，對賴清德個人來講，另一個更艱難的挑戰是國會過半，要拚國會過半，真的是每一席都要計較，賴清德的輔選當然非常重要，他未來一定是最有人氣的助選員，就總統參選人行程、路線、時間效率的安排，這對選戰非常重要。

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至於是否擔心在野黨稱賴清德「躺著選」的說法，會影響民進黨立委選舉？林俊憲直言，賴清德不會躺著選，且已啟動立委的輔選行程，這週末基本上都在地方帶領立委參選人，民進黨按自身的選舉節奏在走，能夠做好、管好的，就是攸關本身的事務。

林俊憲說，關於民進黨的選舉節奏，接下來還有更需要整合好的，例如競選總部的人事架構、跟地方的協調、不分區的人選，甚至是副總統的人選，民進黨應該專心在這一塊，尤其是在立委輔選上面，這確實是民進黨下一個更艱難的挑戰。

民進黨英系中常委、立委蔡易餘則表示，民進黨歷經去年九合一選舉大敗，從谷底慢慢一步一步往上爬，從來沒有「躺著選」的問題，民進黨現在是非常戒慎恐懼地應付選戰的每一刻，尤其越到最後越不能犯錯，尤其像去年九合一選舉時，犯了許多不必要的錯誤，造成整個年輕世代與民進黨越離越遠。

蔡易餘說，經過賴清德這段時間的努力耕耘，尤其是到處下鄉、面對面、接觸不同選民，並了解他們的需求，甚至現在開學，大家也發現賴清德提出如何縮小就學的貧富差距，這都很有感，也是民調上來的主要原因。不過，縱使民調有提高，民進黨仍要非常努力過好每一天，基層的每個人都是這樣的心情，沒有人會覺得，民進黨從總統到立委每個選將都是「躺著選」。

對於有評論認為，賴清德支持度難以突破天花板？蔡易餘反駁，事實上沒有，賴清德原本的支持度是3成5，現在已漸漸拉到4成，甚至有的民調還在4成以上，可以看出，民進黨漸漸從谷底往上爬，趨勢是向上，未來的目標是要讓賴清德單獨過半，很努力地打好選戰是最要緊的。

立委林俊憲在民進黨中常會場外接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

立委蔡易餘在民進黨中常會場外接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

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