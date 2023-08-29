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郭董合體5位藍小雞看板 意外引爆藍綠大戰！

郭台銘合體五位藍小雞看板引爆藍綠大戰。（記者王榮祥攝）

郭台銘合體五位藍小雞看板引爆藍綠大戰。（記者王榮祥攝）

2023/08/29 20:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘合體5位國民黨高市立委參選人看板引爆藍綠大戰！國民黨高市黨部今痛批高雄市政府行政怠惰，考慮採法律行動！民進黨高市議員林智鴻反嗆市區多面侯友宜看板都沒依法申請，應先自主下架。

黃昭順︰市黨部及候選人對看板不知情

國民黨高市黨部主委黃昭順表示，自8/24該面看板上架後，市黨部及候選人本人均不知情，也公開呼籲下架，並向市府建管處詢問，建管處則回應該面看板未依法申請廣告物許可、屬於違法看板！市黨部另透過1999逕行檢舉，但市府卻都不處理？

國民黨批高市府行政怠惰不處理

黃昭順痛批市府行政怠惰，百姓只能自力救濟，目前已順利查出看板廠商，鄭重要求廠商以最快速度下架不合法看板，不要再造成國民黨困擾，黨部也已取得候選人委託書，限期內不處理將會採取法律行動！

綠酸選將與侯聯合看板也沒申請許可

林智鴻對此表示，前幾天在三民區現蹤的郭台銘挺國民黨籍立委參選人看板，國民黨籍小雞各個「有人支持、樂見其成」想打模糊仗，倒是主委黃昭順氣急敗壞指責看板違法，怎麼自己黨內母雞鬧雙胞擺不平，見笑轉生氣出來亂牽拖，不要「袂生牽拖厝邊」！

他進一步提到，現在左營哈囉市場、三民、鳳山、前鎮區都可看到與侯友宜的聯合看板，經查全部都沒有申請廣告物許可，既然黃昭順這麼清高，請問國民黨各位立委參選人要不要主動拆除？

林志鴻也提醒，哈囉市場看板還把自家陳麗珍議員的名字寫錯！真的太誇張，想團結先拿出一點「真心」！

林智鴻點名市區多面侯友宜看板也未經合法申請，要求藍營應自主下架。（林智鴻提供）

林智鴻點名市區多面侯友宜看板也未經合法申請，要求藍營應自主下架。（林智鴻提供）

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