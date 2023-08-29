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台灣數十年打拚獲國際肯定 賴清德：不能因中共威脅走回頭路

賴清德強調，台灣經數十年打拚獲得的成果，絕不能因為中共威脅加大而走回頭路。（記者王榮祥攝）

賴清德強調，台灣經數十年打拚獲得的成果，絕不能因為中共威脅加大而走回頭路。（記者王榮祥攝）

2023/08/29 20:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨總統參選人賴清德今指出，台灣經過數十年打拚才累積許多成果，這是各行各業一起努力所得，在蔡總統帶領下也持續往正確方向前進，並獲國際社會肯定，千萬不能因中共威脅就走回頭路。

賴清德今在高雄與爭取連任的三民區立委李昆澤、左楠區立委參選人李柏毅，陸續前往三民區與左營區廟宇參香，除爭取鄉親支持，也強力拉抬「雙李」，這是他獲得民進黨提名後，首次協同高雄立委參香，也宣告立委選戰啟動。

他提到自己參選總統有三大政見，首先是顧主權、再來是拚經濟，接著是強化治安；未來若有機會領導國家，會繼續提高國防力量，保護自己安全，也讓國際社會看到台灣決心，包括美、日、韓、歐盟等民主國家，手牽手心連心，就不害怕中共威脅。

他同時提到，若當選總統，會堅定打擊黑金、槍毒，將危害治安的一切徹底解決，同時關注弱勢需求，持續強化社會福利，也要拜託大家出來投票，支持賴清德，並讓民進黨高雄8位立委參選人全壘打。

賴清德指出，台灣經過數十年打拚 ，才累積許多民主成果，這是各行各業一起努力的成果，並在蔡總統帶領下持續往正確方向前進，且獲國際社會肯定。

賴清德強調，台灣不能走回頭路，不能因碰到中共極權對台灣威脅力量加大就走回頭，就接受一個中國政策、放棄主權，讓幾十年打拚付諸流水，拜託大家支持賴清德，讓台灣在民主道路上繼續壯大。

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