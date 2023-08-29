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郭台銘致詞、柯文哲不進場 同台僅寒暄20秒形同破局

鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲今晚皆出席台北市計程車工會普渡餐會，2人僅短暫約20秒寒暄。（記者張嘉明攝）

鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲今晚皆出席台北市計程車工會普渡餐會，2人僅短暫約20秒寒暄。（記者張嘉明攝）

2023/08/29 20:42

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲今晚皆出席台北市計程車工會普渡餐會。這是郭台銘昨天宣布參選2024年總統後，首次在公開場合與柯文哲會面，但兩人只有在柯文哲致詞完後有短暫約20秒寒暄，柯隨即揮手轉身要離去，郭趕緊輕拍柯肩膀叮囑兩句，並目送柯走遠。

郭台銘於晚間七點準時抵達，並在工會安排下入座主桌，桌上有擺放奶茶、綠茶等飲料，看來是真的要與柯文哲來場「茶會」；而稍晚抵達的柯文哲，得知郭台銘已入座，選擇站在場外等待，專心看著講稿準備，面對媒體詢問不發一語，時而點頭，時而苦笑。

郭台銘致詞時表示，他是無黨無派，是人民最大黨，2300萬人民最大，這次選舉他都用自己的錢，沒有去募款欠別人人情，也沒有政黨包袱，他也是運將出身，只是載的是貨物，今天出來參選是要為老百姓做事，提升政府效率，改造台灣的政治環境生態，一定要帶給台灣的未來希望。打造科技和平島，而不是彈藥庫。

而在郭台銘致詞結束後，「罰站」約25分鐘的柯文哲才走進會場，他致詞時表示，過去3年疫情大家辛苦了，希望疫情過去，大家過平安的日子，非常感謝過去3年疫情最緊張的時候，台北市是最早有防疫計程車，非常謝謝大家的幫忙，讓運輸能維持，後來還有電商、物流等服務，大家都辛苦也平安度過。

柯文哲透露，他收到理事長邀請函，裡面有一句話令他蠻有感觸，「祈求戰爭遠離，世界平安」，他就是這個心情，祈求大家平安，可以多賺點錢就多賺點。

民眾黨總統參選人柯文哲在台上致詞時，郭台銘在台下和與會民眾熱烈互動。（記者張嘉明攝）

民眾黨總統參選人柯文哲在台上致詞時，郭台銘在台下和與會民眾熱烈互動。（記者張嘉明攝）

民眾黨主席柯文哲29日參加台北市計程車工會普渡餐會，到場時等鴻海創辦人郭台銘致詞完才入場。（記者張嘉明攝）

民眾黨主席柯文哲29日參加台北市計程車工會普渡餐會，到場時等鴻海創辦人郭台銘致詞完才入場。（記者張嘉明攝）

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