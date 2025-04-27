溫哥華慶典汽車衝撞人群9死 警逮30歲男 排除恐攻動機

加拿大溫哥華拉普拉普日慶典發生汽車衝撞事件，造成多人死傷，圖為警方在案發現場處理，地上覆蓋著罹難者遺體。（路透）

2025/04/27 18:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大溫哥華一場慶祝菲律賓傳統的街頭節慶活動，週六晚間驚傳汽車衝撞人群事件，造成至少9人死亡、多人受傷。溫哥華警方表示，已當場逮捕一名30歲的當地男性嫌犯，並初步研判這起駭人事件並非恐怖攻擊。

美聯社報導，這起事件發生在當地時間週六晚間8時過後，地點位於溫哥華南部的菲莎日落區（Sunset on Fraser），當時民眾正聚集參與一年一度的「拉普拉普日」（Lapu Lapu Day）慶祝活動。溫哥華警察局週日證實，死亡人數已達9人，另有多人受傷，但未提供確切受傷人數。

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警方在事發後迅速逮捕了一名30歲的溫哥華男子，他是唯一的嫌疑人，且警方對其有所了解。警方在週日清晨透過社群媒體強調：「現階段，我們有信心此事件並非恐怖攻擊行為。」目前全案已交由警察局重案組主導調查。

社群媒體上流傳的影像顯示，一輛黑色SUV車頭嚴重毀損，停在散落雜物的街道上，至少有數人倒臥在地，急救人員正在現場施救。目擊者描述了驚恐的瞬間，溫哥華商人克魯扎特（James Cruzat）表示，他先聽到汽車引擎加速聲，接著是巨大撞擊聲，現場隨即陷入混亂，「我們看到路上有人哭泣，有人奔跑、尖叫求救…地上躺著一些人，有的失去生命跡象，有的受了傷。」另一位目擊者賽利佩（Dale Selipe）告訴當地媒體，她看到受傷的孩童倒在街上。

「拉普拉普日」是為了紀念16世紀抵抗西班牙殖民者的菲律賓原住民領袖拉普拉普（Datu Lapu-Lapu），他被視為菲律賓民族抵抗精神的象徵。根據加拿大統計局資料，2021年溫哥華有超過3萬8千名菲律賓裔居民。

事件發生後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）、卑詩省長艾比（David Eby）、溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）以及多位政黨領袖紛紛表達震驚與哀悼，向遇難者家屬及菲律賓社群致意，並承諾提供必要支持。菲律賓駐溫哥華領事館也對這起恐怖事件表達深切關注與同情。

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