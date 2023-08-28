公有市場營運長期收支不足、閒置攤位收回情況不佳 民代促中市府改善

台中市審計處指市府對於中央市場攤位收回情形不佳。（記者蘇金鳳攝）

2023/08/28 13:15

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市經管公有零售市場計42處，根據審計部審核報告指出，中市部分零售市場營運收支長期不足，未收回閒置攤鋪位及中央市場收回情形不佳，極待改善；民進黨市議員陳淑華、陳俞融痛批中市府對市場行銷作法老派、缺乏新意，沒有台北、台南等老市場有新玩法，傳統市場是台灣的文化底蘊，市府應積極活化改善，提供市民優質購物環境。

經發局表示，市府都有辦理促銷活動來行銷市場；有關部份零售市場的各項收入長期不敷與營運管理有關支出，經發局檢討各項收費項目，正訂定台中市公有零售市場攤鋪位使用費收費標準，預計2024年6月各市場辦理續約時適用。

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台中市審計處審核報告指出，中市經管公有零售市場計42處、列管民有零售市場31 處、攤販集中區17處，111年度編列預算2億288萬餘元辦理零售市場及攤販集中區管理，決算數1億8756萬餘元。

台中市審計處表示，經查執行情形，發現部分零售市場使用費、清潔費、水電費及其他收入長期不敷與營運管理有關之支出，亟待積極辦理收費標準修正，合理計算鋪位使用費率。

另外，傳統零售市場空攤（鋪）率達4成以上者計有后庄市場、何厝市場及清水第二市場等3市場，營運功能式微，且未要求已出租未營業攤（鋪）位限期改正或廢止使用，應積極改善。

此外，中央市場用地已變更為商業區，並於2021年11月公告攤（鋪）位停止使用，已逾預計收回日期，至今僅收回約3成，影響北區商業發展，允宜強化溝通，以活用用地。

市議員陳淑華指出，台中市政府的市場行銷作法老派、缺乏新意，沒有台北、台南等老市場有新玩法，台中各市場攤商營運每況愈下，小攤商虧損難以為繼，不得不關掉攤位，凸顯市府各項行銷只顧大財團、連鎖大店，市場攤商、小店家反受其害，應調整策略，提振攤商經濟。

市議員陳俞融表示，中央市場市府將收回活化轉型，在地攤商也面臨搬遷問題，但卻因補償金爭議，導致收回進度卡關，市府必須拿出更優惠的補償辦法，不能再以許多年前的生活基準給予攤商補償費，才有機會加速中央市場活化。

經發局表示，對於部分市場已出租未營業或營運功能式微部分，除依規請使用人恢復營業外，另研議整體委外招標措施，以活化利用。

至於中央市場用地，經發局表示，中央市場攤鋪位收回期限已展延至契約期滿113年6月30日止，截至112年8月已有103席使用人已繳回攤位，收回比例達4成。

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